Os alimentos certos para cada idade

Estava um dia de calor, a rua era ligeiramente inclinada (nada de mais) e tinha subido apenas cinco degraus. Foi o suficiente para a deixar extremamente cansada. “O coração estava na boca, literalmente, parecia que tinha corrido uma maratona”, recorda à SÁBADO Raquel Nunes, 50 anos. Aquele momento em julho de 2021 serviu de gatilho. “Acaba aqui”, disse para si mesma. A partir dali, decidiu emagrecer. Com apenas 1,61 metros de altura, chegara aos 150 quilos. Sabia que estava a engordar mas não ligava, foi-se desleixando – estava focada no trabalho. Passava muitas horas sem comer e compensava à noite. “Não tenho o vício da gula mas comia os fritos, as bolachinhas… Só que isto era uma coisa em contínuo, um quilo num mês, mais um quilo no outro”, descreve.