Carlos Areias: "Sinto-me envergonhado com o que se passa em Gaza"

O ator diz que está a viver um dos melhores momentos da sua vida: casou-se há um mês e é protagonista do filme O Lugar dos Sonhos. Areias, de 81 anos, não concorda em nada com André Ventura, desconfia do almirante, assume que vai ter saudades de Marcelo e afirma que Elon Musk "tem dois fusíveis queimados".

André Ventura defende uma alteração à lei para que os incendiários sejam equiparados a terroristas. Concorda com ele?



O ator Carlos Areia aceitou fazer uma Conversa Improvável com a SÁBADO

Não, não concordo com ele em nada. Entendo perfeitamente o que ele pretende, que é o poder, e pelo poder há pessoas que fazem tudo, têm discursos agressivos, tentam ser populares, populistas, e dizem muitos disparates. Só que a minha idade já não me permite aturar este tipo de pessoas. Só há uma coisa que me agrada em Ventura: ser benfiquista.

O Benfica terá as eleições mais concorridas da história do clube. Quem é que acha que merece ganhar?

Acho que merece ganhar o candidato que apresentar as melhores propostas. Às vezes estão mais focados em chamar nomes uns aos outros e esquecem-se do que realmente interessa. Não sou sócio, portanto não tenho direito a voto. O Rui Costa apanhou o Benfica numa fase má, mas não sei dizer se ele tem sido um bom presidente ou não. O que sei é que ele sente e sempre sentiu o clube.

“Não há fome, nunca houve fome e ninguém morre de fome em Gaza”, disse o embaixador de Israel em Portugal. Como comenta isto?

Isso é uma estupidez! O que se passa está à vista de toda a gente e agora é que a ONU declarou oficialmente que há fome em Gaza? Só agora porquê? Não me esqueço de como é que esta guerra começou, mas isso não dá o direito a Israel de ter esta posição. Sinto-me envergonhado com o que ali se passa.

Um estudante não aluga um quarto em Lisboa por menos de 500 euros. Acha razoável?

Se fosse um problema só dos estudantes estávamos bem. O grave é que se passa com grande parte dos portugueses, que não tem capacidade para pagar uma renda. E se pagam a renda não conseguem aviar as receitas na farmácia nem pôr comida na mesa. É dramático. Os governantes devem viver num país diferente daquele em que eu vivo. Por exemplo, o problema dos incêndios é outro escândalo. Todos os anos, a história repete-se e o que é que os governos, seja PS ou PSD, têm feito? Nada! Depois, claro, lá vem o André Ventura aproveitar tudo e dizer que é ele que vai resolver.

Já ouviu falar do Costa Terra, o resort mais secreto do país, em Melides, onde a Nicole Kidman e o Elon Musk terão comprado casa?

Nunca ouvi falar disso e até conheço Melides. Ela é uma senhora atriz, agora o Musk é um parvalhão, que tem um ou dois fusíveis queimados, e não faz cá falta nenhuma. O pior é que estes são os donos do mundo e o dinheiro dá cabo disto.

Os gatos vivem o maior momento da sua história, na relação com os humanos, havendo cerca de 700 milhões no planeta? Fazia ideia?

Fui criado com gatos, que são animais muito independentes e bonitos, mas depois habituei-me aos cães. Tenho um Oskar, com 13 anos, que a minha paixão. E já tive outro com o mesmo nome, que morreu. Eles têm uma vida muito curta e já me ando a preparar para quando o Oskar me faltar e a sofrer por antecipação. Encontrei uma senhora que tem uma cadela parecida com ele, que é arraçado de caniche, e vamos tentar que eles façam criação.

As últimas sondagens aproximam Marques Mendes do almirante Gouveia Melo. O que acha que vai acontecer?

Como se costuma dizer, venha o diabo e escolha. Só que eu, como já sou velho, lembro-me de vários presidentes e um deles era da Marinha. Chamava-se Américo Tomás e sustentou o regime fascista que se vivia na altura. E este almirante, que é candidato, assusta-me um bocado por estar na linha do Américo Tomás. Não sei se o marinheiro levará vantagem, acho que Marques Mendes é uma pessoa ponderada, inteligente e, passo a graça, está à altura do cargo.

Vai ter saudades de Marcelo Rebelo de Sousa?

Ah sim, eu gosto muito do Marcelo. Os presidentes que eu mais gostei foi Jorge Sampaio, outro homem honestíssimo chamado Ramalho Eanes, e agora Marcelo.

É protagonista de O Lugar dos Sonhos, que estreia esta quinta-feira. Porque diz que este filme é tocante?

Porque as pessoas saem de lá com mais amor e amizade, valores que se têm perdido. Falar em amizade e o amor pode parecer uma piroseira, mas é o mais importante da vida. Este filme resgata, de alguma maneira, esses valores fundamentais. Ontem, na antestreia, vivi um momento épico, por, aos 81 anos, ser o protagonista de um projeto tão bonito, que toda a gente adorou. Está a ser extraordinário para mim.

A seguir vai fazer o quê?

Vou começar a ensaiar uma peça de teatro, para estrear em novembro, no teatro Armando Cortez, e que se chama Um Quinteto de Morte. Sou eu, o José Raposo, o Heitor Lourenço, a Florbela Queiroz, o Ricardo Raposo e o Miguel Raposo. Antes disso, como ainda não tivemos lua de mel [casou-se com a atriz Rosa Bela, a 26 de julho] quero ver se vamos uma semaninha para qualquer lado.