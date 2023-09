Camião que transportava nova coleção da Balmain assaltado em Paris

No interior do veículo existiam 50 peças de roupa, que deveriam ser estreadas na Semana da Moda em Paris. Na marca de alta-costura, um casaco pode chegar aos 6 mil euros.

O designer de moda francês Olivier Rousteing revelou no sábado que 50 peças da nova coleção da Balmain, que deveriam ser estreadas durante o próximo desfile da Semana da Moda de Paris, foram roubadas. A informação foi avançada através das redes sociais do estilista.



REUTERS/Johanna Geron

"Hoje fui para o escritório às 9 horas para esperar pelas últimas peças para o nosso espetáculo. Estava a começar a criar alguns peças de roupa com a minha equipa quando o nosso motorista nos liga e diz que foi roubado por um grupo de pessoas", escreveu.

O assalto terá sido realizado entre um aeroporto de Paris e a sede da marca. Segundo o ainda diretor criativo, o motorista encontra-se bem. O incidente levou a que a publicação do estilista fosse invadida por mensagens de apoio, como por exemplo do designer Simon Porte Jacquemus ou da modelo Linda Evangelista.

"Isto é tão injusto. Eu e a minha equipa trabalhámos tanto. Vamos ter de trabalhar mais dias e noites. Os nossos fornecedores também vão ter de trabalhar dias e noites. Isto é tão desrespeitoso. Queria partilhar isto com vocês para vos lembrar para não tomarem tudo por garantido."

View this post on Instagram A post shared by OLIVIER R. (@olivier_rousteing)

Apesar do contratempo, Olivier garantiu que o espetáculo da Balmain, a 27 de setembro,vai manter-se conforme planeado.

Esta não é a primeira vez que ocorre um assalto que afeta a Semana da Moda em Paris. A 3 de outubro de 2016, a influencer americana Kim Kardashian estava no Hotel No Adress, em Paris, quando vários homens encapuzados entraram no seu quarto e roubaram cerca de 10 milhões de dólares (9 milhões de euros) em joias.

Um ano depois, a celebridade falou pela primeira vez no assunto, durante um dos episódios do programa Keeping Up With the Kardashians, que tem em conjunto com as suas irmãs. "Eles pediram dinheiro e eu disse que não tinha. Eles arrastaram-me para o corredor no topo da escada e foi quando vi a arma."

Desde 2011 que Olivier Rousteing é diretor da Balmain. A marca de alta-custura vende de tudo um pouco, mas um boné pode custar 350 euros e os casacos podem chegar, por exemplo, aos 6 mil.