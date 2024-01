Bobi não perdeu título de “cão mais velho do mundo”

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Após ler as notícias sobre o facto de o título ter sido retirado, o dono do Bobi, contactou o Guinness que lhe garantiu que “os títulos não foram retirados a Bobi”.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Bobi, o cão português considerado o mais velho do mundo, mantém os títulos que lhe foram atribuídos enquanto decorre uma investigação ao processo de atribuição de recordes, de acordo com o Observador. Leonel Costa, o dono do animal, contactou o Guinness, após ler as notícias sobre o título lhe ter sido retirado, e em resposta dada esta quarta-feira, a organização garante: "os títulos não foram retirados a Bobi".



Ricardo Almeida

Num email enviado ao dono do Bobi, o Guinness World Records clarificou as notícias que referem que o cão perdeu o título do "cão mais velho do mundo". "Os meios de comunicação social foram precipitados e as suas coberturas um pouco descontextualizadas", dizia no email. Acrescentou ainda que "suspendeu temporariamente as candidaturas para os títulos recordistas enquanto a avaliação do processo continua em curso."

O título atribuído ao Bobi, rafeiro do Alentejo, pelo Livro de Recordes do Guinness surgiu em fevereiro de 2023, quando o cão tinha 30 anos e 268 dias. Morreu em outubro quando tinha 31 anos e 163 dias.

A investigação iniciou-se na sequência de dúvidas levantadas por médicos veterinários, em relação à idade do cão. Uma outra situação que levantou incertezas foi uma fotografia do rafeiro do Alentejo quando era jovem. Na fotografia, revela as suas patas brancas, apesar de quando morreu serem castanhas.

Já em dezembro, a revista Wired divulgou que o cão só foi registado na base de dados em 2022. No entanto, o dono referiu que o animal nasceu em 1992, o que poderia acontecer porque o registo de cães nascidos antes de 2008 só se tornou obrigatório em outubro de 2020, segundo a Wired, o que significa que Bobi poderia ter nascido em 1992 sem que houvesse comprovativo.