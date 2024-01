Bobi, o cão mais velho do mundo, perde título e é investigado pelo Guinness

Bobi, o cão português considerado o mais velho do mundo pelo Livro de Recordes do Guinness, perdeu o título temporariamente por estar a ser alvo de uma investigação da própria instituição que validou o recorde.







Ricardo Almeida

De acordo com o canal britânico Sky News , fonte oficial confirmou a abertura de uma investigação: "Enquanto a nossa análise está a decorrer decidimos suspender temporariamente os recordes de 'cão mais velho ainda vivo' e 'cão mais velho de sempre' - só até todas as nossas investigações estarem tratadas."Segundo o jornal britânico The Times, a idade pode dever-se à má verificação dos documentos.O título dado pelo Livro de Recordes do Guinness surgiu em fevereiro de 2023, quando o cão tinha 30 anos e 268 dias, de acordo com a instituição. Em outubro, morreu alegadamente com 31 anos e 163 dias.O rafeiro do Alentejo, raça de Bobi, costuma ter entre 12 e 14 anos de esperança de vida.Em dezembro, a revista norte-americana Wired revelou que o cão só foi registado na base de dados em 2022. O dono relatou que o animal tinha nascido em 1992, o que poderia acontecer porque o registo de cães nascidos antes de 2008 só se tornou obrigatório em outubro de 2020, segundo a Wired. Poderia ter nascido em 1992 sem que houvesse comprovativo.Antes de Bobi, o título de cão mais velho era de Spike, um chihuahua dos EUA com 23 anos. Na altura, a sua dona entregou documentos como registos veterinários e contas que situavam o seu nascimento em 1999. Porém, disse que não o tinha desde que ele era cachorro, tendo-o encontrado em 2009 na rua.