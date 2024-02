Bobi perde o título de cão mais velho do mundo

Bobi, o rafeiro alentejano que chegou a ser coroado o cão mais velho do mundo, perdeu o título, anunciou o Guinness esta quinta-feira.







Mark McKinley, Diretor de Registos da Guinness World Records.



Segundo o Guinness a revisão realizada concluiu que não tem mais evidências para apoiar a reivindicação para Bobi deter o recorde do mundo.No caso de Bobi, "estavam os dados do microchip provenientes da base de dados do governo português, o SIAC, que, ao que parece, quando foi chipado em 2022, não exigia prova de idade para cães nascidos antes de 2008".Acrescenta que com a "declaração veterinária adicional fornecida como prova da idade do Bobi, que também cita dados do microchip", ficaram sem provas conclusivas para provar definitivamente a data de nascimento do Bobi."Temos um enorme orgulho em garantir o melhor possível a exatidão e a integridade de todos os títulos de registo". Contudo, na "sequência de preocupações levantadas por veterinários e outros peritos, tanto a nível privado como em comentários públicos, e das conclusões de investigações conduzidas por alguns meios de comunicação social, considerámos importante iniciar uma análise do registo do Bobi", disseDisse ainda que foram exigidas provas para "todos os títulos do Guinness World Records".