App reúne mais de 100 praias fluviais e ajuda a planear visitas pelo País

Há centenas de praias fluviais em Portugal, mas a grande maioria não é conhecida por quem vive noutras paragens. A nova app River Beaches quer aproximar as pessoas deste património.

Peter Bustin não é português, mas escolheu Lisboa para viver há cerca de três anos. Antigo jogador eslovaco de hóquei no gelo, transformou-se em gestor de produto e, ao mesmo tempo, mergulhou nos tesouros do País de acolhimento. River Beaches é o seu mais recente projeto, uma app inteiramente dedicada às praias fluviais portuguesas. São mais de 100 as que foram selecionadas para incluir este projeto que é mais do que um mapa das melhores praias fluviais do País .



Praia Fluvial do Pêgo, em Penha Garcia Fernando Teixeira/Sábado

Cada um dos registos inclui, além de várias imagens, uma descrição da praia e uma série de dicas para que os viajantes possam tirar o melhor partido da visita. Há ainda espaço para avaliações de outros utilizadores e, brevemente, informação meteorológica local. É ainda possível estabelecer rotas de viagem e guardar cada uma das praias numa lista de favoritos. O acesso à app é gratuito e pode ser feito sem registo, embora essa opção esteja disponível.

A River Beaches tem vários filtros de pesquisa, de forma a facilitar a procura. Por exemplo, se as praias fluviais têm equipamentos como parque de estacionamento, casas de banho ou restaurantes; se têm nadador-salvador ou se são praias selvagens; ou mesmo se são adequadas para crianças ou permitem a entrada a animais.

"Decidimos reunir toda essa informação e tornar estas praias mais acessíveis para todos", explica Peter Bustin num comunicado enviado à imprensa. "Portugal tem centenas destes lugares - rios, lagos, barragens - e merecem a mesma atenção que as praias do litoral, defende o criador da River Beaches.

E há planos de expansão. Portugal é o ponto de partida do projeto que já está em preparação em países como Itália, França, Alemanha e Polónia, com outros territórios a aguardar no horizonte.