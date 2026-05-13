Autora de livro infantil sobre luto condenada por ter matado o marido

Kouri Richins serviu um cocktail ao marido com cinco vezes a dose letal de fentanil. Livro sobre marido chamava-se "Estás Aqui Comigo" e era dirigido a crianças.

Kouri Richins escreveu um livro sobre infantil sobre o luto após a morte do marido. Agora foi condenada a pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade pelo homicídio do homem com quem casara, decidiu um juiz do Utah esta quarta-feira. Os advogados da mulher disseram que vão recorrer da condenação e da sentença. Richins afirmou na quarta-feira que o veredito é "uma mentira absoluta" e pediu aos filhos para "não desistirem" dela.



Autora de livro infantil sobre luto é condenada pelo homicídio do marido Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via AP, Pool

Kouri Richins foi condenada em março por homicídio agravado por ter misturado no cocktail do marido, Eric Richins, cinco vezes do que é considerada a dose letal de fentanil. O homicídio ocorreu na sua casa perto de Park City, no Utah, em 2022. O júri também a considerou culpada de quatro outros crimes, incluindo fraude de seguros, falsificação e tentativa de homicídio (havia tentado envenenar o marido semanas antes, com uma sanduíche com fentanil).

O juiz Richard Mrazik afirmou que Richins é "simplesmente demasiado perigoso para alguma vez ser libertado" ao proferir a sentença no dia em que o seu marido faria 44 anos, avança a agência noticiosa Associated Press (AP).

Os procuradores disseram que Richins, agente imobiliária de 35 anos, tinha milhões em dívidas e planeava um futuro com outro homem. Abriu várias apólices de seguro de vida para o marido sem o seu conhecimento e acreditou falsamente que herdaria o seu património no valor de mais de 4 milhões de dólares após a sua morte.

Os filhos do casal tinham nove, sete e cinco anos aquando da morte do pai, há quatro anos. "Esta sentença é importante para que os três filhos de Eric nunca mais tenham de viver com o medo de que a pessoa responsável pela morte do seu pai possa voltar a fazer-lhes mal", afirmou o avô parental durante o julgamento, apelando a que a mãe das crianças fosse condenada a prisão perpétua.

Os assistentes sociais leram cartas dos filhos, que disseram todos que se sentiriam inseguros se a mãe saísse da prisão. As crianças disseram que Richins ameaçou matar os seus animais e mostrou-lhes vídeos de crianças famintas em zonas de guerra quando estas se recusaram a comer comida crua. "Tiraste-me o meu pai sem outra razão que não fosse a ganância e só te preocupaste contigo e com os teus namorados estúpidos", disse o filho do meio, agora com 11 anos.

Os filhos de Richins "não são adereços para um livro infantil distorcido sobre dor e perda, mas foi a isso que foram reduzidos por Kouri", disse a cunhada Katie Richins Benson, que tem agora os rapazes ao seu cuidado, segundo a AP.

"Vou e sempre dei prioridade à vossa segurança", disse Richins em tribunal, depois de ouvir os depoimentos dos filhos. Greg Hall, um amigo de longa data e parceiro de negócios de Richins, disse aos jornalistas que estava desapontado com a sentença e exortou as pessoas a "ter uma mente aberta" sobre ela.

O julgamento estava previsto para cinco semanas, mas terminou mais cedo quando a equipa de defesa apresentou o seu caso sem chamar quaisquer testemunhas.Os seus advogados disseram estar confiantes de que o Ministério Público não tinha apresentado provas suficientes para a condenar por homicídio. O júri deliberou durante pouco menos de três horas antes de a declarar culpada de todas as acusações.

Durante o julgamento, os procuradores mostraram ao júri mensagens de texto entre Richins e o seu amante, nas quais esta fantasiava deixar o marido e ganhar milhões num divórcio. Os procuradores também mostraram o histórico de pesquisas na Internet do telemóvel de Richins, que incluía consultas sobre a dose letal de fentanil, prisões de luxo e a forma como o envenenamento é assinalado numa certidão de óbito.

O caso cativou os entusiastas dos crimes reais quando Richins foi presa em 2023 enquanto promovia o seu livro infantil sobre um rapaz que lidava com a morte do seu pai.