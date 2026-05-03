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Em Castro Verde, um resort para abrandar

No Alentejo, perto de Castro Verde, o Monte Vale Nature Resort convida a descansar, em comunhão com a natureza. O turismo rural é um bom ponto de partida para conhecer a região.

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Em Castro Verde, um resort para abrandar
Sofia Parissi 03 de maio de 2026 às 08:00
O resort dispõe de uma praia fluvial privativa
O resort dispõe de uma praia fluvial privativa DR

Conhecido pelas paisagens douradas e pelos verões quentes e secos, o interior do Alentejo também se revela na quietude, no silêncio e na riqueza da gastronomia. É entre as planícies da região, a uma curta distância da vila de Castro Verde, que fica o Monte Vale Nature Resort, um turismo rural inaugurado em 2018. “Era um antigo monte de família, que pertencia à minha mãe. Comecei a remodelar o espaço em 2012 para virmos de férias ao fim de semana. Na altura, ainda não tinha luz elétrica”, conta Carlos Parreira, proprietário do espaço, que se dedicou durante alguns anos à agricultura.

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