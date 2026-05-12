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Está aberta a época dos caracóis. Eis 14 sítios onde os pode comer, em Lisboa e no Porto

São um petisco popular nesta altura no ano e raramente chegam à mesa sozinhos, fazendo-se acompanhar de cerveja, palitos e pão torrado. Saiba onde encontrá-los, em esplanadas de Lisboa e Porto.

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As mais lidas GPS
Sofia Parissi , Rúben Sarmento (Infografia) 12 de maio de 2026 às 23:00
Os caracóis regressam em maio às mesas portuguesas
Os caracóis regressam em maio às mesas portuguesas Rúben Sarmento

Pouco consensuais, os caracóis regressam habitualmente em maio às mesas portuguesas, num mês que por norma também traz dias mais longos e temperaturas amenas. O petisco é associado ao verão e aos convívios ao ar livre, mas a história é mais antiga do que se possa imaginar.

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