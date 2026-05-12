Está aberta a época dos caracóis. Eis 14 sítios onde os pode comer, em Lisboa e no Porto

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
São um petisco popular nesta altura no ano e raramente chegam à mesa sozinhos, fazendo-se acompanhar de cerveja, palitos e pão torrado. Saiba onde encontrá-los, em esplanadas de Lisboa e Porto.
Pouco consensuais, os caracóis regressam habitualmente em maio às mesas portuguesas, num mês que por norma também traz dias mais longos e temperaturas amenas. O petisco é associado ao verão e aos convívios ao ar livre, mas a história é mais antiga do que se possa imaginar.