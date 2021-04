Vício das raspadinhas: 'Quando começo, não consigo parar. Gastei mais de 15 mil euros'

Ao virar da esquina, lá estava a tentação em formato de boletim. Sara (nome fictício) dirigia-se ao quiosque ou café e, de modo compulsivo, apostava na raspadinha. Tentava a sorte de novo, as vezes que fossem necessárias até gastar 200 ou 300 euros por dia. Estava no "auge da jogatina", nas palavras da própria. "Quando começo, não consigo parar", admite à SÁBADO. Nunca quis enriquecer; desta forma tinha a ilusão de conseguir ajudar a família: "Mas fiz asneira."



Sara tem 66 anos, uma neta de 2 e trabalha como empregada de limpeza. É apressada, como tantos outros dependentes do jogo. Atalha a conversa, porque dentro de momentos, às 21h15 desta quarta-feira (dia 14), participará em mais uma sessão por Zoom no grupo de autoajuda Jogadores Anónimos (JA). Frequenta-os desde setembro de 2014 e falou com a SÁBADO em junho do ano seguinte, no âmbito da terceira convenção dos JA num seminário em São Domingos de Rana, a Torre D'Aguilha. Faz agora o ponto de situação: "Ando calma. Desde que não me aproxime, não há problema."



O JA define-se como "uma irmandade", sem taxas de admissão nem quotas. "O único requisito para se ser membro é o desejo de parar de jogar. O grupo não está ligado a nenhuma seita, religião, organização ou instituição política, não se envolve em controvérsias e não subscreve quaisquer causas. Através das suas próprias contribuições os grupos são autossuficientes", lê-se no site. Entre os atuais membros do seu grupo, Sara destaca duas mulheres, de idade aproximada à sua e com o mesmo vício. "Ambas trabalham em sítios onde se vendem raspadinhas. Uma delas recaiu."





Recaída com amigas