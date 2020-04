Foi por videochamada que Adriana viu o pai pela última vez. Internado no hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, por várias patologias, Martinho Miranda Ribeiro foi infetado pelo novo coronavírus e morreu sem a família por perto. O telemóvel que filmou Martinho na sua despedida da mulher e da filha é de uma médica. "Não sei se ele nos ouviu, mas dissemos o que tínhamos a dizer. De alguma forma despedimo-nos", relatou Adriana à jornalista Paula Teixeira, da agência Lusa.



A médica que permitiu esta despedida chama-se Margarida Saavedra Oliveira e tem 30 anos. À SÁBADO, a médica internista diz querer que as famílias com doentes internados nos hospitais, sem visitas, saibam uma coisa: "Quando alguém entra no hospital, não está sozinho."

Martinho tinha 79 anos e adorava música. Ia celebrar o 50.º aniversário de casamento em maio e, depois da sua morte, a sua mulher questionava-se: "Será que morreu sozinho? Será que sofreu?".



Quando leu a notícia, a médica internista disse que estas perguntas a inquietaram. Então, contactou Adriana. "Pedi-lhe para dizer à mãe que o marido não morreu sozinho. Nós estávamos lá. Éramos uma equipa, enfermeiros, médicos, auxiliares, estivemos lá e além disso, ele não sofreu nos últimos momentos. Dá mais alento e conforto. Quis transmitir essa mensagem", frisa.

Diariamente, os médicos do hospital Pedro Hispano contactam as famílias dos internados acerca do seu estado. Alguns doentes estão hospitalizados há vários dias. "Seja Covid-19 ou não, todos os internados estão sem visitas", recorda. "Quase todos os dias chegamos ao fim do dia, e pensamos: já falámos com as famílias?" Uma coisa é certa: "O distanciamento é mais difícil quando o desfecho é o pior."

Apesar de os profissionais terem um telemóvel de serviço, este só serve para chamadas de voz. Então, os telemóveis pessoais acabam por ser usados. Só recentemente é que chegaram iPads oferecidos ao hospital e que servirão para as videochamadas.

O que era antes o gesto simples de fazer uma chamada é agora um momento de risco. "Estando todos equipados, não é fácil pegar no telemóvel. É uma atividade que tem que ser planeada", conta Margarida. Contudo, as chamadas são feitas sempre que haja alteração de cuidados ou um agravamento. "Só para uma família, ontem foram quatro chamadas."

Ser médico enquanto se luta contra uma doença "imprevisível" e sobre a qual pouco se sabe é chegar a casa e não desligar. "Lidar com a Covid-19 tem sido um desafio do dia-a-dia, ver com os nossos olhos a evolução de cada doente. É ver webinars [seminários na Internet], ler artigos, estar sempre atualizado para tentar prestar os melhores cuidados possíveis aos doentes", conta Margarida.

No Pedro Hispano, entre enfermarias, cuidados intensivos e cuidados intermédios, há cerca de 74 camas. Margarida viu um hospital que conhece desde 2014 passar a funcionar de forma completamente diferente para combater a pandemia graças a um "esforço tremendo", não só do Pedro Hispano, mas de todo o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que deve ser "a jóia da Coroa do nosso Estado".



António Taveira Gomes, médico cirurgião e presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, sustenta à SÁBADO que "o engenho, a compaixão e a persistência ajudam-nos a encontrar soluções para tudo. Muito mais na clínica confrontada com os limites da existência humana. E em época ímpar da nossa vida. Ao saber deste evento tão especial, que afinal é constante e faz parte da missão que assumimos, enquanto profissionais de saúde, não pude deixar de ver a verdadeira essência do que é cuidar".

Em Portugal, segundo o último boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS), há 1.284 pessoas internadas com Covid-19, 222 em unidades de cuidados intensivos. Muitas pessoas estão hospitalizadas sem apoio presencial dos familiares devido a outras patologias. O que é que as suas famílias precisam de saber? "Tentem ter confiança nos profissionais de saúde e no que está a ser feito. Todos nós estamos a trabalhar para que o resultado seja o melhor possível."

"O que os familiares mais me pedem é: 'Doutora, não desista do meu pai, do meu irmão, da minha mãe, e nós dizemos que não desistimos. A pessoa pode precisar de tratamentos mais invasivos, ou de conforto e paliação. Em qualquer um dos campos, nunca desistimos de nenhum doente. Que as famílias saibam isso", pede Margarida.