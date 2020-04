Quando acordaram do coma induzido, Teresa e o marido estavam nos Cuidados Intensivos do Hospital Curry Cabral. Tinham viajado para Itália onde contraíram o vírus do Covid-19. Sinalizados pela linha SNS 24, acabaram internados de urgência e foram ambos transferidos para a unidade onde são tratados os casos mais graves de coronavírus. O marido já teve alta mas a mulher continua a lutar pela vida. É a paciente há mais tempo internada no serviço: está há 22 dias em ventilação.





A Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) é o fim de linha no combate à pandemia. Tem uma taxa de mortalidade na ordem dos 20 por cento. Ou seja, em cada dez casos, dois não sobrevivem. No Curry Cabral, a média é ligeiramente melhor: "na pandemia estamos nos 19%", afirma à SÁBADO o diretor da UCI, Nuno Germano, que lidera uma equipa de oito clínicos, entre especialistas de medicina interna e intensivistas.

Na atual fase de contingência, a segunda numa escala de seis, o serviço tem uma capacidade máxima de 14 camas, 12 das quais estão ocupadas por doentes infetados pelo Sars Cov 2. O restante balanço é simples de fazer: desde o início do surto deram entrada 35 doentes, três já estão em casa, dois morreram devido a complicações respiratórias provocadas pelo Covid-19, os restantes voltaram para a enfermaria. As vítimas mortais tinham mais de 70 anos, problemas de asma grave, insuficiência renal crónica, doença coronária.