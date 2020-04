Diários do coronavírus: vidas em suspenso

Sofia, 37 anos, jurista

"O meu filho vai nascer no pico do coronavírus em Portugal. Isso não é nada tranquilizante, porque não sei como estarão os recursos dos hospitais nessa altura. Ainda por cima como sou grávida de risco – tenho placenta prévia total – posso ter uma hemorragia e ter de ser internada de urgência num hospital público e não sei o que vou encontrar. Há muita incerteza. Sinto sobretudo falta de informação. Ou melhor, ninguém sabe bem qual a informação correta. Deve-se amamentar se estivermos infetadas ou não? Já ouvi dizer que é possível, mas teríamos de nos proteger para o fazer. Ou seja, às três da manhã, enquanto o bebé chora, temos de lavar as mãos, colocar máscara, luvas, pegar no bebé. Isso deve ser possível umas vezes, mas com o cansaço acumulado... Será quase impossível, não espirrar ou tossir uma única vez…

Depois há as dificuldades técnicas. Por exemplo, marcar análises. Estava a ser seguida num hospital privado que vai tratar doentes com coronavírus, por isso achei prudente fazer noutro. Só que quando liguei só tinham vaga em junho, ora o bebé nasce antes. Depois enviaram-me um email para aparecer e tentar. Não quero andar por hospitais, em salas de espera, sem saber quando sou atendida… Felizmente consegui num laboratório mais pequeno ao pé de casa.

Ainda tenho conseguido fazer as ecográficas acompanhadas pelo meu companheiro. Sei que nalguns sítios já não deixam. No meu caso, fui na terça-feira, dia 16, à ecografia das 32 semanas, e assim que entrei no gabinete deu-me um frasco para me desinfetar. A médica esteve sempre de luvas e máscara e não nos cumprimentamos. Assim que acabou, mandou-me sair e esperar lá fora o relatório.

O pós-parto não é fácil, já sei disso, mas com estes constrangimentos todos… Acho que será ainda mais complicado. Por exemplo, as compras online estão impossíveis. Estava a pensar socorrer-me disso quando ele nascesse, mas esquece. Até as coisas que já encomendei –alcofa, lençóis, almofadas – nem sei se vou receber… Preparar esses detalhes são momentos de prazer, agora são um stress acrescido. Tenho tido insónias. Também fiquei com azia, mas só de pensar de ir para a uma farmácia - ou pedir ao meu companheiro que vá por mim, prefiro aguentar a azia."

Cláudio, 25 anos, rececionista num hotel em Ovar

"Estou sozinho no hotel. Parece quase fantasma. É desconcertante mas tem de ser. O hotel tem apenas uma pessoa por turno que a responder a e-mails, telefones, a receber as cancelas reservas. Também temos muitas reservas a serem alteradas para junho ou julho… E se for necessário vamos receber as pessoas que trabalham nos serviços de saúde. Nunca pensávamos que íamos fechar. Quando terça-feira, 16, foi decretado estado de calamidade, ficámos mais alarmados. Nunca pensei que chegasse a este estado. A direção marcou uma reunião de emergência e explicou-nos o que ia acontecer, como íamos encerrar por agora.

Nesse dia, tínhamos nove quartos ocupados. Nesta época, são pessoas que estão a trabalhar na nossa zona industrial e tivemos de lhes comunicar que tinham de abandonar o hotel, por causa do estado de calamidade. As pessoas ficaram surpresas, não pensavam que ia chegar a este ponto.

Acho que no início os jovens não acataram bem o que se dizia. As primeiras reações eram de que "nada nos pega". Agora as pessoas botaram a mão na consciência e estão mais preocupados. Sobretudo quando há duas semanas, que comecei a evitar as saídas e ir só casa-trabalho. Conheço a rapariga de 17 anos que esteve internada com coronavírus. Ai a situação tornou-se mais real. Ela também trabalha na hotelaria, é muito divertida. Só que o que aconteceu é que demorámos a cair na realidade. Pensávamos que não ia alastrar tão rápido…

Agora continuo a trabalhar e tenho cuidado. Antes de sair de casa lavo as mãos e ando de máscara e luvas. Quando chego ao hotel desinfeto outra vez. O ambiente em Ovar agora é tranquilo. Não se vê ninguém nas ruas. Enquanto aqui estou, muitos colegas telefonam para saber como estamos. Temos esperança, mas estamos apreensivos. Esperamos abrir no dia 2 de abril…"

Maria, 59 anos, administrativa

"Tenho um cancro e não sei se a minha cirurgia vai acontecer… Depois de tudo o que li, de que os hospitais só vão avançar com as cirurgias mais graves, tenho medo que seja adiada. É urgente, mas haverá casos mais urgentes que o meu… Vivo numa ansiedade. Quando finalmente ia ver a minha situação resolvida, aconteceu isto. Há seis meses que estou a tentar perceber o que tenho. Tudo começou com uma dor no tórax. Fui várias vezes ao hospital e nunca encontraram nada. Desvalorizavam. Até que a minha médica de família percebeu que tinha os pulmões comprometidos. Fui fazer uma TAC e perceberam que tinha uma massa no sexto arco costal (costelas). No IPO, descobriu-se ainda sarcoma maligno na mama, além da massa no arco costal. Fez-se biopsia a essa zona e resultado foi inclusivo. No dia 28 de fevereiro, tive consulta para retirar o sarcoma e fazer uma biopsia aberta (quando retiram o sarcoma percebem se a massa no tórax é benigna ou não). No dia 2 tive consulta de anestesia, levei as análises e aguardo que me chamem… Disseram-me que demoraria um mês, mas tenho muito medo. Nem sei como estarão as coisas nessa altura…

Neste momento, acho que tenho mais um diagnóstico, além dos outros dois, que é uma depressão. Não saio à rua, com medo de adoecer. O meu marido sai, mas tem todos os cuidados. Arrumo a casa, vejo televisão e faço videochamadas com a família. Ainda tenho dores, não são agressivas. Não posso estar muito tempo sentada, faz pressão na costela. E só espero que o telefone toque para ser operada. Demorei tanto tempo a perceber o que tinha, a perceber como o resolver, cheguei ao fim e surge a questão toda: vou ser chamada ou não?"

Nuno, 42 anos, jornalista

"Há mais de 10 dias que não vejo os meus filhos. Tenho dois filhos de dois divórcios, e eles estão em isolamento com as mães. Falo com eles todos os dias por viodeochamada, mas as saudades apertam….E não sei durante quanto mais tempo vamos estar sem nos vermos.

Como tenho folgas rotativas, ficava com eles nesses dias. Ia busca-los à escola, passávamos o dia juntos. Agora até falo mais vezes com eles, porque não falha um dia.

A minha filha mais velha tem 14 anos, e decidi com a mãe, mesmo antes de a escola fechar que era melhor ficar em casa. Ela é muito responsável, faz todos os trabalhos e é muito mais fácil manter o contacto através das redes sociais, das chamadas de vídeo. Está a aguentar-se bem. Está sempre em contacto com os amigos a partilhar piadas, vídeos, conversas. Agora há uma aplicação nova, qualquer coisa Party, conseguem estar oito num chat.

Com o meu filho mais novo, faz 4 anos em agosto, é mais complicado. Ele tem asma crónica, por isso, decidimos logo que era importante levá-lo para um ambiente mais saudável. Foi para uma aldeia, onde os pais da minha ex-mulher, tem casa, na zona de Castelo Branco. Fica num vale, tem um rio, e não tem muita rede… Mas ele é um menino especial e carinhoso. Diz que muitas saudades, gosta muito de mim e isso enche o coração.

Estou em teletrabalho, sozinho. O único que ficou comigo foi o cão – que também partilho com a minha ex-mulher. É a minha companhia e acaba por ser a minha desculpa para poder ir à rua. Mas não descarto a hipótese, depois de fazer 14 dias em casa sem sintomas, de ir passar uns dias com o meu filho. Não sei… Foram decisões fáceis de tomar, conversamos muito para decidir com quem eles ficavam e onde. Acho que tomaria a mesma decisão. Mas se calhar vou estar 3 meses sem os ver. Não sabemos."

Pedro, diretor de marketing, 46 anos

"Estou junto com a minha mulher há 10 anos e temos dois filhos. Há três decidimos casar e escolhemos uma data especial: 6 de junho de 2020, quando a minha mulher faz 40 anos. Queríamos uma festa especial com a família e os amigos.

Começámos a tratar de tudo há um ano. Já pagámos parte da reserva da quinta e tínhamos acabado de dar o sinal ao catering – será um casamento vegetariano – quando a situação por causa do Coronavírus se complicou. Foi numa conversa com uma amiga médica, na última semana de fevereiro, que percebi que não podia acontecer. Ela perguntou-me: 'O que vais fazer com o casamento?'

Ainda ninguém estava a cancelar nada mas... Os sinais estavam lá. Conversei com a minha mulher e decidimos logo adiar para setembro. Veja o que aconteceu em Espanha, num funeral ficaram contaminadas dezenas de pessoas. Além disso, temos pelo menos dez pessoas que vem de fora, dos EUA, Inglaterra, Holanda. Não queremos correr esse risco.

É claro que custou um pouco adiar, porque é o aninversário da minha mulher. Mas honestamente, a pandemia põe a data do casamento em segundo plano. Não é que não seja importante, mas neste contexto passa a ser mais irrelevante. Se tudo correr bem, será a 5 de setembro ou então fazemos como o Euro 2020 e passamos para 2021."