Publicado por Dra Ana Isabel Pedroso em Quarta-feira, 6 de janeiro de 2021

A mensagem já tem uns dias - três mais precisamente - mas continua a ter eco nas redes sociais. A médica intensivista Ana Isabel Pedroso, que trabalha no Hospital de Cascais, deixou um testemunho duro do impacto do aumento de casos de infeções de covid-19 nos profissionais do SNS. "Caríssimos e caríssimas esta terceira vaga está a rebentar com isto tudo", escreveu numa publicação no Facebook.A médica reconheceu que a situação "é o somatório do: estamos exaustos de trabalhar nestas condições + os doentes não param de chegar+ não há vagas para todos + abre mais camas que retiras a outros serviços + não tens descanso que te reponha a energia + o trabalho aumenta a olhos vistos + o trabalho são vidas humanas + tu és humana também!".Ana Isabel Pedroso aponta o dedo às "festas ilegais", ao "juntaram-se todos no Natal" que acabaram por colocar os hospitais mais uma vez no limite. "Como assim um Hospital com a porta da urgência fechada?? Como assim não se fala só nisso?? Como assim há uma população que o SNS não lhe consegue dar resposta?? Como assim juntaram-se todos no Natal?? Como assim há festas ilegais?? Como assim escolher a quem dar um ventilador??", questiona."Eu queria acreditar que 2020 estava no passado. Mas a verdade é que estamos a viver o 2020+1.", resume numa mensagem em que lembra os esforços do início da pandemia, quando esteve "dois meses sem tocar" nos filhos.A mensagem é partilhada com quatro fotografias que mostram o desgaste e as marcas do uso de material de proteção no rosto da médica. Este tipo de imagens marcou os primeiros meses da pandemia e que serviam para alertar para o esforço dos profissionais perante uma doença desconhecida. Agora, 10 meses depois, repetem-se.Nos comentários, a médica recebe mensagens de apoio e algumas pessoas queixam-se da falta de responsabilidade individual dos portugueses, que não se protegeram durante o Natal para evitar mais contágios.Portugal está há quatro dias a registar cerca de 10 mil novos casos de covid-19 por dia. Ontem registou o maior número de mortes, 118, e este sábado registaram-se mais 111 óbitos.