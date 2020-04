Patrícia Foto: D.R.

Camila

Andrea Foto: D.R.

Mabel Foto: D.R.

Ana Foto: D.R.

Tal como os portugueses, espanhóis e italianos foram obrigados a ficar em casa devido à pandemia do novo coronavírus – que já infetou quase dois milhões de pessoas em todo o mundo. Em Espanha há mais de 19 mil mortos e em Itália mais de 22 mil. À, quatro jovens espanholas e uma italiana contam como estão a viver fechadas em casa em dois dos países europeus mais afetados pelo vírus.A viver em Barcelona, Patrícia, espanhola de 28 anos, está confinada em casa desde o dia 13 de março. Em pouco mais de um mês, a sua vida mudou. Os pais, que vivem em Portugal, e a irmã mais nova foram infetados com o novo coronavírus em Barcelona. "É tudo banal até que percebes que o tens em casa. É uma sensação difícil de descrever.""No princípio via as noticias todos os dias, interessava-me pelo tema. E como via tudo muito longe, não lhe dava muita importância", explica. Até se ria dos memes relacionados com o assunto, até ao dia em que a doença lhe bateu à porta. "Um dia dizem-me que a minha irmã testou positivo e dois dias depois o meu pai está tão mal que tem que ir para o hospital. É difícil de digerir. De repente nada tem graça e deixei de ver as notícias, não queria saber".O pai de Patrícia foi internado numa terça-feira e até ao fim do dia seguinte, a família não teve noticias. "Durante os dias que o meu pai esteve mal quase não dormi e tive pesadelos todas as noites", diz. Por ser a única da família que não contraiu a doença, era quem levava as coisas que o pai precisava ao hospital. "Foi tudo muito frio", garante. Tinha que ir protegida – com máscara, luvas – e nem sequer podia passar da receção. Os enfermeiros pediram-lhe que lhes dês as coisas para desinfetar e uma visita nunca foi opção."Os três primeiros dias foram muito difíceis. Depois, quando vais ouvindo que está a melhorar, confias. E só esperas que cada dia fique melhor", conta. "Por sorte", foi o que aconteceu à sua família.Agora que regressou um pouco mais à normalidade, admite que as discussões com o namorado, com quem divide a casa, têm sido algumas por estarem mais stressados e suscetíveis – ajuda o teletrabalho, que durante várias horas do dia os mantém ocupados. Com uma cadela de um ano para passear, sai uma a duas vezes por dia. Os passeios grandes, no parque, trocaram-se por cinco minutos à porta de casa. "Deixa-me triste porque tem muita energia e passa o tempo todo em casa", conta.Patricia sai para ir ao supermercado só quando é necessário e leva as compras e remédios aos pais. "Sempre que saio penso ‘espero que a polícia não me pare’. Não é por medo porque sei que tenho motivos para sair, mas é uma sensação de incerteza muito estranha", explica.As idas ao supermercado são "uma aventura" e chega a ter, por vezes, a sensação de que se podem tornar violentas. Os tempos de espera para entrar acontecem como em Portugal, devido à restrição do número de pessoas que podem estar dentro dos estabelecimentos ao mesmo tempo, mas aqui é obrigatório o uso de luvas. "É estranha a situação. Notas que as pessoas literalmente se esquivam quando passas ao lado, ou tentam não tocar nalguma coisa na qual tenhas tocado", explica.Sem saber quanto tudo vai terminar – sabe apenas que o estado de emergência será prolongado "pelo menos" mais duas semanas, como avançou o primeiro-ministro espanhol –, explica que é a sensação de incerteza a mais difícil de lidar. "Se desde o princípio soubéssemos que íamos estar dois meses fechados, aceitávamos. Mas o facto de a cada duas semanas sabermos que isto se vai prolongar, deixa-me nervosa", explica.Para combater o stress começou a cozinhar e aproveitou para "fazer aquelas receitas que dizemos que nunca temos tempo", diz. "Hoje fui ao supermercado comprar farinha e riram-se de mim. ‘Não há farinha há mais de uma semana, menina’, disseram-me".Há 38 dias em casa com o namorado, Camila começou por ter medo de sair à rua. Em Itália, o estado de emergência foi decretado no dia 9 de março e há agora mais de 162 mil infetados. "Saio uma vez por semana e vou ao mercado do meu bairro, prefiro estar ao ar livre e apoiar os pequenos comerciantes", conta. Ao supermercado vai apenas de duas em duas semanas, no mesmo dia em que faz as compras no mercado local.Agora sente-se bem por sair de casa mas os primeiros dias foram difíceis. "Quase que sentia medo de encontrar pessoas, sentia-me estranha", diz. "Isto já não acontece, agora tento cumprimentar ou dizer alguma coisa às pessoas, porque me assusta o facto de que nos olhemos com medo. Tento superar isso", explica.A família não vê "há muito tempo" porque não vivem em Itália. "A minha mãe – que vive em Marrocos – vinha a Roma no inicio de março mas acabou por não vir porque estavam a fechar já algumas coisas e tinha medo de ter que ficar aqui", diz. Por estar habituada a viver longe da maior parte da família, Camila não sente muitas mudanças desde que a pandemia começou. Mas sente falta das conversas com o avô, que vive em Roma. "Decidimos desde o final de fevereiro – quando só havia ainda casos registados em Milão – que não ia mais visitar os meus avós porque podia contagiá-los. As conversas com o meu avô são o que me faz mais falta, mas as videochamadas ajudam muito", garante.Difícil, também, é estar afastada da natureza. "Estou habituada a fazer coisas ao ar livre. Agora, com a chegada da primavera, custa-me ainda mais", diz. Mas, "por sorte", tem um terraço no cimo do prédio onde aproveita para beber uma cerveja ao fim do dia. Decidiu, também, encher a casa de plantas. "Ter um bocadinho de verde em casa deixa-me de melhor humor", conta.A viver em Madrid, Andrea celebrou os 29 anos dentro de casa. Com a companhia do namorado de há oito anos, com quem agora só discute por "coisas parvas, como limpezas", viu-se obrigada a passar um aniversario diferente. "Falei com muita gente por telefone e videochamada, mas não é o mesmo que estar com os amigos e com a família a celebrar", conta. "Não recebi nenhum presente físico, o que também foi muito estranho", explica.Há mais de 30 dias em isolamento, saiu de casa apenas quatro vezes – uma vez por semana para uma ida ao supermercado. "No inicio não havia muita organização nem medidas de segurança, deixavam entrar muita gente e não se cumpria a distância de segurança", revela. Mas a partir da terceira semana de ter sido decretado o estado de emergência no país as medidas começaram a ser mais restritas. "No geral, as pessoas estão mais sérias e caladas, é bastante triste", conta. E habituou-se a ver "olhares desconfiados" das pessoas, "principalmente se alguém tosse ou espirra".Sem ver a família há mais de dois meses, acredita que sentiria menos saudades se soubesse que os poderia visitar a qualquer momento. "Esta situação gera muita incerteza e ansiedade, por não saber quando vamos poder estar novamente com a nossa família e com os nomes amigos", diz. Tenta levar as coisas "com calma" mas assegura que é difícil não saber quando tudo vai terminar. "Sinto-me numa montanha russa: há dias em que estou bem e outros em que me sinto muito triste", explica. Ao nervosismo, brinca, juntam-se os "pequenos" vizinhos de cima que fazem muito barulho.Quando as medidas de contingência exigiram mudanças no quotidiano das pessoas, Mabel passou apenas a atender urgências – de fora ficariam as vacinas e as desparasitações de rotina dos animais. Com 28 anos, dona da clínica, é a única a trabalhar neste momento. Mas as autoridades de saúde não disponibilizaram material de proteção: "Tenho apenas uma máscara que me ofereceu um amigo, porque pedi e disseram-me que não havia. Assim sendo, tenho uma máscara e luvas", conta.Sai de casa todos os dias para trabalhar, mas é o único motivo que a tira de casa – as compras são feitas pelo namorado. A policia já a parou três vezes no caminho de casa ao trabalho. "É sufocante", diz. Por trabalhar de porta aberta, sente insegurança diariamente. "Não há ninguém na rua. Quando começa a ficar escuro penso ‘se entrar alguém, algum louco, ninguém percebe’".Sem saber quando tudo voltará à normalidade, o mais difícil é lidar com a tristeza e com o nervosismo. "Não é algo que possa controlar, ninguém sabe [quando vai terminar]", lamenta.Sai duas vezes de casa por semana – para ir ao supermercado e para levar o lixo à rua. A dividir casa com duas pessoas, Ana escolheu passar a quarentena longe da família. "Foi uma decisão pessoal passar a quarentena em Bilbau em vez de em casa dos meus pais", conta. Apesar de falar com eles várias vezes durante a semana, e "pelo menos uma vez por videochamada", tem medo que a doença possa chegar aos pais.A mãe é obstetra e, apesar de não ter contacto direto com casos de infeção por coronavírus, "continua a ir ao hospital", diz. O medo é também que possa contagiar o pai. "Acho que ainda não estou 100% mentalizada ou consciente do perigo, mas tenho medo", explica.As idas ao supermercado são feitas com a companheira de casa, "apesar de não ser legal". "Se não fosse assim tínhamos que fazer duas viagens. Por sorte, o supermercado é perto de nossa casa e não temos que andar muito", diz. Ana sai sem luvas, que lhe são dadas no supermercado – onde é obrigatório o seu uso. Não sente medo nas saídas de casa mas tenta ser o mais consciente possível e não tocar na cara.