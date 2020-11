Amor à prova de covid-19

Andrew e Erika

Amanda e Davide

A covid-19 veio limitar ou mesmo proibir as deslocações entre vários países do mundo, uma situação que deixou no limbo milhares de casais em todo o mundo. Para lutar pelos direitos de reunião de parceiros não casados foi criado o movimento mundial Love Is Not Tourism que conta também com uma página portuguesa no Facebook. Muitos países já levantaram as restrições, mais ainda há outros que resistem. Partilhamos as histórias de três casais em pontos diferentes. Andrew e Erika veem a luz ao fundo do túnel com o visto de casamento dela renovado esta semana; Catarina e Yoamel que estão temporariamente juntos depois de oito meses afastados; e Amanda e Davide há dez meses separados e sem data para se voltarem a abraçar.Catarina Palma Vilaça é o rosto do "Amor não é Turismo" (Love is not Tourism) em Portugal, um movimento que se tem mobilizado nas redes sociais para pedir aos governos que aprovem as viagens dos casais binacionais. Catarina, portuguesa de 28 anos, luta para voltar a estar com Yoamel, o namorado cubano que conheceu no Vietname, e que não viu durante oito meses.Escrevemos que não viu, porque neste momento, se encontra em Cuba a visitá-lo, mas a situação é temporária, o que não acalma os apelos para que se alterem as regras em vigor."Neste momento, estou em Cuba que conseguiu ser mais flexível que Portugal, em vários aspetos. Vim como turista mas já consegui o visto de família, coisa que Portugal não consegue sequer pensar em dar ao meu namorado. Além disso, há cerca de dois meses e meio, ele conseguiu a autorização de saída do país para me vir visitar. Infelizmente, Portugal recusou-se a recebê-lo", conta por email Catarina Palma Vilaça àApesar desta pausa em que podem estar juntos – Catarina e Yoamel, ela professora e ele engenheiro, viviam juntos no Vietname desde agosto de 2019, onde davam aulas, antes de terem decidido regressar aos seus países por causa da pandemia –, a solução atual é temporária, sublinha a portuguesa. "É uma situação a prazo e depois disto, muito provavelmente voltaremos a uma situação à distância única e exclusivamente devido à hipocrisia e teimosia dos nossos governantes.""Antes de tudo isto, vivíamos juntos no Vietname há vários meses e tínhamos uma vida normal a dois como qualquer casal, que pensámos que seria apenas interrompida por um muito breve período, quando decidimos ir para Portugal e Cuba, respectivamente, devido às medidas restritivas que já se impunham no país." Mas aí começou um pesadelo, a que Catarina e milhares de casais em todo o mundo têm tentado pôr fim."Contactei, literalmente, centenas de vezes os nossos partidos políticos, deputados, Ministério Público, representação da UE em Portugal, candidatos à Presidência da República, SEF, meios de comunicação e quase nunca recebi resposta. Foi o PAN, que inicialmente se interessou pelo nosso movimento Love Is Not Tourism, criado aquando do fecho das fronteiras, e que nos tem vindo a ajudar para uma melhor ação junto do Governo", explica Catarina. O movimento fez uma manifestação nos aeroportos a 24 de outubro que recebeu pouca atenção mediática.Apesar da felicidade de reencontrar o namorado, Catarina não esquece que durante oito meses se depararam "com muitas portas fechadas e muitas respostas negativas ou inconclusivas". A que se juntam "um visto negado, muito stresse com burocracias e desespero com respostas" que ainda hoje esperam.O grupo Love Is Not Tourism tem cerca de 38 mil membros no Facebook. Em julho e agosto este foi um dos tópicos mais discutidos no Twitter e no Facebook Andrew Finlay, britânico, de 43 anos, é casado com Erika Egas, equatoriana, de 33 anos. Juntos criaram o Wild View Retreat, um retiro de yoga, meditação e nutrição, no Algarve. Mas o atraso na renovação do visto de casamento, devido à pandemia da covid-19, obrigou-os a estarem afastados.Erika Egas passa grande parte dos dias num apartamento da cidade de Londres. Lê livros, faz meditação, vê filmes, afinal, adora cinema, a cenografia é a sua paixão e a sua profissão. Andrew Finlay ocupa o tempo a trabalhar no Wild View Retreat, uma propriedade com 1 hectare. Fica no sítio das Corgas Bravas, no Algarve, não muito longe da Estrada Nacional 2.Casados desde 2017, não puderam estar juntos durante vários meses devido à pandemia. Ele, britânico, com um passaporte irlandês, que herdou por direito do pai, pode viajar. Ela, equatoriana, não. A validade do visto de casamento expirou em junho e, desde então, esperaram até 24 de novembro que o Ministério do Interior do Reino Unido emitisse um novo. Porque no meio da confusão da covid-19 tudo atrasou. E Erika esteve meses sem saber quando poderia voltar a Portugal."Eu tive um visto de dois anos e meio e agora espero a renovação para mais dois anos e meio. Durante esse período, sou residente no Reino Unido, não posso estar fora mais do que 90 dias por ano. Só depois, à terceira renovação, é que posso candidatar-me a passaporte britânico e, assim, ir para Portugal. Ou como turista. Ou com autorização de residência", explica Erika, de 33 anos, numa conversa de vídeo via WhatsApp, que decorreu ainda antes de saber que tinha recebido o visto, a 24 de novembro. A covid-19 e a história do visto, admite, são grandes desafios que o casal enfrenta. "Mas", sublinha, "já enfrentámos outros bem maiores".Andrew e Erika conheceram-se, em 2015, em Kerala, na Índia, numa tour de barco para turistas. Ele tinha ido ao casamento de um conhecido indiano e ela andava a viajar de férias com as amigas. Estavam ambos a meio de uma espécie de metamorfose nas suas vidas. Ele, biólogo marinho, deixara o emprego estável e bem remunerado que tinha em Londres. "Não queria acabar como o meu pai, que se reformou aos 53 anos e, uns anos depois, morreu de cancro. Isso abriu-me os olhos. Foi então que me formei noutras áreas, como yoga e nutrição, vi este terreno do retiro cinco dias antes de partir para a Índia", conta, sentado no alpendre da sua casa no Wild View Retreat. À volta do retiro, é a paz total, só existem as árvores e os montes da Serra do Caldeirão. Neste momento, os clientes, que eram sobretudo britânicos, escasseiam, por causa da pandemia.Erika também tinha pedido a demissão na produtora em que trabalhava e queria ir para os EUA. "O meu inglês não era muito bom. Tinha que tirar um curso. Então vim estudar inglês para o Reino Unido em 2016. Também queria ver como era o Andrew, no dia-a-dia, sem ser de férias. Foi então que a nossa relação começou e, entretanto, candidatei-me a um mestrado. Só que, para isso, tive que regressar ao Equador e, a partir de lá, pedir um novo visto de estudante para o Reino Unido. Como não havia embaixada britânica em Quito fui até Bogotá. Consegui o visto depois de muita insistência numa sexta-feira, o curso começou na segunda-feira seguinte. Se não tivesse conseguido perdia a vaga e não voltava a ver o Andrew".O futuro da relação, dizem, tem estado frequentemente nas mãos de autoridades sobre as quais não têm qualquer controlo. Isso, só por si, já é angustiante. E, com a covid-19, ainda mais. "Eu comprei este terreno quando ela veio estudar para Londres em 2016. Nesse ano, no dia a seguir à vitória do Brexit no referendo, senti-me doente, fisicamente doente, por pensar o que poderia acontecer ao meu negócio e também à minha namorada e agora mulher. Em 2017, viemos os dois para aqui para as Corgas Bravas, montar tudo, tudo a partir do zero. O primeiro ano do nosso casamento, ao contrário do que acontece com as outras pessoas, foi o mais stressante [risos]. Foi uma grande prova que ela me deu, estar comigo nisto, o compromisso dela para comigo", recorda Andrew, de 43 anos, que entretanto se meteu num avião e foi a Londres vê-la. Pelo meio, o Reino Unido decretou novo confinamento e o município a que pertence o sítio das Corgas Bravas, São Brás de Alportel, foi o primeiro concelho do Algarve a fazer parte da lista dos 121 de risco elevado e, por isso, a estar sujeito a regras mais apertadas no que respeita à covid-19. Mas com visto renovado e a viagem marcada para Portugal a 10 de dezembro, o Natal será já passado a dois no Wild View Retreat.Nem Amanda Vimieiro nem Davide Piga são portugueses, mas foi em Lisboa que se conheceram e começaram a namorar, em 2018. A brasileira, de 30 anos, e o italiano, de 32, estavam a estudar na capital portuguesa quando se apaixonaram. Nunca estiveram "mais de cinco meses sem se verem", conta a artista plástica de Belo Horizonte. Mas isso foi antes da pandemia ter chegado. "Agora com as proibições de viagem pela pandemia já são dez meses de espera...", desabafa, à, numa entrevista por email, onde partilhou também fotografias da última vez que se viram em janeiro, em Itália.Amanda recorda o ano em que conheceu Davide. "Eu frequentava um semestre da graduação de Artes Plásticas na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa e ele um semestre do mestrado em Recursos Humanos no ISCTE. Naquela época tudo era ridiculamente simples porque morávamos super perto um do outro e nos víamos todos os dias. Estamos juntos desde o dia que nos conhecemos, na Casa Independente em Lisboa."Depois do semestre terminado em Lisboa, os dois jovens voltaram a casa. Amanda a Belo Horizonte e Davide a Arezzo e começaram as viagens entre os dois lados do Atlântico, até decidirem que Amanda iria viver para Itália. "Trabalhámos e estudámos bastante para dar sequência ao nosso plano de casamento e da minha mudança para Itália esse ano. Infelizmente os desenvolvimentos da pandemia impossibilitaram o casamento e as restrições de viagens e entraves impostos pelo governo italiano impedem qualquer encontro."E apesar de Itália ter aberto a possibilidade de parceiros não casados viajarem para o país, criou uma lista de países para essa exceção, na qual o Brasil ficou de fora. "De acordo com a lei, não posso viajar diretamente para a Itália, nem fazendo teste PCR e quarentena de 14 dias, como foi concedido aos outros. Nem ele pode viajar diretamente para o Brasil", lamenta a artista plástica.A possibilidade de se encontrarem está assim em suspenso, à espera que novas regras impostas pelos seus países lhes abram uma porta ou uma janela para o reencontro. Assim, estão a aguardar "as novas disposições do governo italiano sobre o Natal para saber se conseguiremos ao menos viajar para um terceiro país para passarmos algum tempo juntos". Com pouca esperança nessa hipótese, Amanda reconhece que tudo está a ser "uma longa, torturante e interminável espera".Tudo o que Amanda e Davide pedem "há meses é um protocolo justo para que possamos estar juntos em segurança. O amor e a saúde mental também deveriam ser considerados essenciais nesses tempos".