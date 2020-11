Natal sem família? Como está a ser preparada a época na Europa

Siga a Sábado nas redes sociais

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, em inglês) estima que o levantamento de medidas mais restritivas antes do Natal pode levar a um aumento dos internamentos na primeira semana de janeiro. Isto quando alguns países europeus já começam a delinear estratégias para um Natal diferente.No relatório realizado por esta organização, as estimativas feitas de evolução da pandemia até 25 de dezembro, mostram que se os países levantassem as medidas para permitir as reuniões familiares no Natal isso iria sobrecarregar os hospitais logo no início de 2021.Por cá, o primeiro-ministro já afirmou que "ficaria muito surpreendido se não houvesse estado de emergência no Natal". Apesar de ainda não ter antecipado medidas concretas para a época festiva, também já foi dizendo que esta quadra festiva terá de ser diferente.Em Itália, o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, avisou os italianos para não esquiarem durante as férias de Natal de forma a diminuir a segunda vaga da pandemia, reporta a agência Reuters.Muitas das regiões italianas estão em confinamento parcial, e a deslocação entre elas é restrita, pelo menos até 3 de dezembro, quando estas medidas que estão em vigor. Detalhes mais concretos das medidas a serem aplicadas na época natalícia ainda estão a ser decididos, no entanto, já se sabe que os mercados de Natal irão ser cancelados.Já em Franca o cenário vai ser diferente. Depois de semanas de confinamento nacional, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que as restrições vão começar a ser levantadas a partir de 28 de novembro. A partir de 15 de dezembro vai passar a haver um recolher obrigatório das 21h00 h às 7h00. Porém, este recolher não se vai aplicar à noite de Natal e à passagem de ano.Na Alemanha, a partir de 1 de dezembro, dois agregados familiares e um máximo de cinco pessoas vão poder encontrar-se, avança o jornal inglês The Guardian. Na altura do Natal, este número vai aumentar para dez, não contanto com crianças com menos de 14 anos. A maioria dos mercados tradicionais desta época foi encerrada.Em Espanha, o governo está a planear um período festivo com um limite de seis pessoas em ajuntamentos e um recolher obrigatório na noite da Consoada e na passagem de ano entre as 1h00 e as 6h00, avança o jornal espanhol El País. Há regiões que vão escolher medidas diferentes, como é o caso de Madrid, que propõe permitir até dez pessoas juntas e um recolher a começar meia hora mais tarde.No Reino Unido, até três agregados familiares podem juntar-se durante o período de 23 a 27 de dezembro, tendo sido acordado entre os líderes das quatro regiões, reporta a BBC. As restrições locais já existentes vão manter-se neste período, sendo que bares e restaurantes vão continuar encerrados.