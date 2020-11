Chocolates, cervejas e legos: sete calendários do advento para acelerar os dias até ao Natal

Calendário do Advento da Arcádia

Há uns 20 anos eram cartões grandes com ilustrações ingénuas de pais natal, árvores iluminadas e crianças rosadinhas nas faces. A cada janelinha com o dia do mês de dezembro, um quadradinho de chocolate de leite que ajudava o tempo a passar até à noite de 24. O tédio de faltarem semanas até à data era compensado pelo vislumbre de tantas mini-doses de açúcar e manteiga de cacau por comer. Em 2020 a história é outra.Os calendários do advento são mais uma forma de enfatizar o consumo da época e uma boa jogada de marketing. Além de associarem o espírito natalício às marcas que os produzem, mostram minidoses dos seus produtos num blind date com itens que não se imaginavam necessários. Selecionámos sete calendários para ajudar a acelerar os dias até à noite de Natal e entrar no espírito natalino num ano em que a consoada se anuncia atípico.Pelo primeiro ano, a histórica marca portuguesa de chocolates e amêndoas cria um calendário do advento. Lá dentro, prometem-se surpresas todos os dias: chocolates de leite, às vezes chocolate branco, outros bombons negros. Por €22,50.

Peças da LEGO

A cada dia, a cada janela aberta, as personagens de uma história da LEGO vão saindo da caixa. Constrói-se assim uma cidade, uma cena do universo Harry Potter ou Star Wars. Os calendários incluem minifiguras de personagens e alguns objetos. A partir de €31,99.

Calendário do Advento da LEGO

Cuidados de pele da The Body Shop

Os cheiros de Natal entraram pelas caixas desta marca que pôs várias fichas no aspeto destes calendários. São casas que, quando abertas, se desmontam em caixinhas — uma a cada dia. Lá dentro, há cremes de corpo, gel de banho, esfoliantes e várias embalagens travel size. Algumas delas com os aromas que a Body Shop criou para o Natal: "jasmim de inverno", "baunilha quente" e "bagas festivas". A partir de €49.

Calendário do Advento da Body Shop

Cervejas da Nortada

Uma por dia, não há-de fazer mal. A Nortada lançou o seu primeiro calendário do advento: uma caixa com 24 cervejas artesanais, de 14 estilos diferentes, algumas de edições limitadas. É exclusivo da loja online na Nortada, onde também está a pastry stout com sabor a bolo rei, criada para este natal. Por €49,99.

Calendário da Nortada

Produtos da Douglas

A perfumaria e loja de cosmética criou duas caixas para a contagem crescente até à consoada. Uma é mais virada para os acessórios — tem pincéis, esponjas e afins — a outra, para o skincare — tem máscaras para hidratar e relaxar cada milímetro quadrado do rosto. Por 29,95.

Chás da English Tea Shop

Não são 24, mas sim 25 chás diferentes — até porque o dia depois do grande jantar é o mais complicado. Se o chá do dia 25 não for digestivo (como será de esperar) será pelo menos biológico, como todos os chás da English Tea Shop. Por €15,89, no El Corte Inglés.



Faça você mesmo

Se não estiver demasiado cansado com a tarefa de montar a árvore ao primeiro dia do mês, pode aproveitar o embalo para construir o seu próprio calendário do advento. Várias marcas de decoração têm à venda estruturas que permitem esconder um pequeno presente em casa dia, escrever uma nota bonita ou deixar um docinho. Na La Redoute, por exemplo, vendem-se saquinhos miniatura para pendurar. Por 11,99.