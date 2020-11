Estamos cansados, preocupados e vamos enfrentar mais restrições. Como defende a psicóloga clínica Rita Fonseca de Castro, a Organização Mundial de Saúde revelou que 60% da população mundial sofrerá de "Fadiga da pandemia". Do que falamos? "Esta designação refere-se a um sentimento de sobrecarga, por termos passado os últimos meses especialmente atentos e vigilantes, forçados a adotar uma série de novos comportamentos, limitados no exercício da nossa liberdade, o que exige flexibilidade e uma capacidade de adaptação considerável", diz a terapeuta familiar.





A especialista alerta ainda que se antes a emoção mais forte era o medo, com o passar do tempo – desde março de 2020 que vivemos esta situação – agora é a vez do cansaço. Rita Fonseca de Castro frisa: "este cansaço pode ser perigoso, na medida em que pode conduzir a indiferença e fazer com que a perceção de risco diminua, levando a que as medidas de prevenção sejam descuradas."A psicóloga diz que devemos manter a vida o mais normal possível e limitar o acesso à informação. Como? "Bastará uma atualização diária da situação do país e do mundo – ao expormo-nos com maior frequência, poderemos sentir que a situação é mais severa do que realmente é. Não devemos partilhar, nem fomentar, a partilha de informação duvidosa, ou falsa."Sublinha ainda que devemos apostar no auto-cuidado e criar momentos para estamos a sós. "Relembrar que, por mais que a situação actual seja adversa, a pandemia vai passar, e vamos sobreviver-lhe." Um desafio acrescido das novas restrições impostas é também para a vida dos casais. Quer estejam em teletrabalho ou não, o aumento do stress é expectável, mas a psicóloga deixa algumas dicas de como ultrapassar o cansaço pandémico. Rita Fonseca de Castro refere ainda, como exemplo, o que aconteceu na cidade perto de Wuhan: atingiu números recorde de divórcio pós-quarentena. Em entrevista àdeixa dicas de como lidar com as discussões e alerta para as maiores dificuldades dos próximos tempos.A sobreconvivência a que a situação de pandemia obriga, está a trazer uma pressão adicional aos casais que cohabitam. Existe um aumento muito significativo do tempo passado em conjunto, que pode levar à exacerbação de dificuldades que os casais já tinham, bem como a uma diminuição da capacidade de olhar construtivamente para elas, e de encontrar soluções em conjunto, pelo estado de tensão em que todos nos encontramos.

É, ainda, possível, que se manifestem outros temas em que os casais não sabiam sequer que divergiam, porque nunca haviam sido expostos a circunstâncias tão extremadas e/ou que propiciassem o aparecimento das diferenças que surgem agora.

Existem desafios de várias naturezas. O principal desafio remete, desde logo, para a questão do espaço. Com a passagem do tempo, algumas pessoas podem começar a sentir o impacto negativo de terem pouco espaço disponível para si, para estarem sós, o que pode ter implicações a nível emocional (maior irritabilidade, menor tolerância para com o outro, etc.).

À questão do espaço associa-se a do tempo, sobretudo para quem se encontra em situação de teletrabalho. À atividade profissional, somam-se as tarefas de gestão da casa e outras relacionadas com os filhos, quando estes existem. Todas estas estão aumentadas pela permanência em casa. Considere-se, ainda, que atividades de lazer, como a realização de atividade física ou encontros com amigos, estão interrompidas. Com todos estes fatores, é possível que se sinta a escassez de tempo para exercitar a individualidade, o que vai ter consequências negativas na dinâmica de casal. Outra esfera que estará, inevitavelmente, afetada, é a comunicação.



Porquê?

Por dois aspectos fundamentais: existem muito mais temas sobre os quais é preciso falar – alguns dos quais delicados, como questões de saúde ou preocupações financeiras – e, existe uma grande interferência do universo emocional. A probabilidade de surgirem conflitos encontra-se, assim, aumentada. Acresce que o contexto atual apresenta, também, limites à liberdade de movimentos e que, a mudança de contexto – ou, mudança de "cenário" – costuma ser uma boa estratégia para ajudar a resolver conflitos.

Assim, sem escapes como as saídas com amigos, o exercício físico ou, simplesmente, a possibilidade de "ir à rua apanhar ar e respirar fundo" (sem a perceção de uma ameaça inerente associada), parece estar criado um cenário perfeito para o caos conjugal…



Como se deve lidar com o aumento das discussões?

Mesmo tendo que partilhar o mesmo espaço, é fundamental que cada elemento do casal tenha o seu espaço e tempo a sós, e que os seus limites e necessidades sejam respeitados pelo outro. Em momentos em que estejam tranquilos, e não exista mal-estar, é importante que sejam definidas estratégias que possam ser utilizadas nos momentos de conflito – por exemplo, introduzir a ideia de um "intervalo" – time out – quando sentirem que as conversas começam a escalar rumo a discussões não produtivas. Nesta pausa podem respirar, para diminuir a ativação sentida no corpo, pensar sobre o que querem efetivamente transmitir naquela conversa, e relembrar que o objetivo não é terem razão. Antes de pensar sequer em discutir, é importante refletir sobre:

- Vale a pena? (o tema pelo qual se vai discutir – parar e pensar se o que nos parece tão mau, é, efetivamente, assim tão mau, pode ajudar).

- É útil? Ou seja, será que vou discuti por um objetivo realmente alcançável? No fundo, onde é que quero chegar com esta discussão e, será que ela me consegue levar até lá.

- Se não me estivesse a sentir X (a emoção dominante – ex.: irritado) diria a mesma coisa? Da mesma forma? Este passo corresponde a uma verificação do nosso estado interno. Se nos sentirmos demasiado activados no sentido negativo, por exemplo, muito nervosos ou irritados, talvez seja melhor encontrar, primeiro, uma forma funcional de gerir esse estado e de diminuir essa activação (que se manifesta, também, no corpo), antes de discutir.

- Como é que eu posso dizer aquilo que vou dizer de forma a ser entendido/a?

- Como é que eu reagiria se ouvisse isto?

- Pensar na linguagem (verbal e não verbal) a utilizar de acordo com o objectivo – Pretendo uma mudança de comportamento? Um pedido de desculpas? Objectivos diferentes pedem modos de comunicar distintos.

- Tentar adoptar uma postura tão "suave" quanto possível, sem se colocar na defensiva, nem sendo agressivo na linguagem – verbal e não verbal. É importante estar perto da pessoa, olhar nos olhos, tocar.

- Relembrar que estar disposto a ouvir pode ser tão, ou mais, importante do que falar.

De acordo com a respostas a estas reflexões, decidir se vai mesmo dizer o que ia dizer, e como o vai dizer.



A forma de comunicar é importante?

Em relação à comunicação, primeiro que tudo, e mais do que em qualquer outra circunstância, esta deve ser clara e objetiva, com predomínio da empatia e escuta ativa. Existem algumas "regras" que devem ser sempre respeitadas pelos casais, mas que se justificam ainda mais num período de quarentena e isolamento social, pelo acréscimo de tempo passado em conjunto. São exemplo:

- Evitar falar sobre temas fraturantes (a que, em terapia de casal, se chamam problemas perpétuos). Se estes são temas que costumam causar conflitos e que não são facilmente resolúveis, esta não será, com certeza, uma boa altura para os fazer emergir. Isto não significa nega-los mas, apenas, reconhecer que agora não é uma boa altura para falar deles.

- Não julgar. Esta é uma ocasião especialmente fértil ao exercício da empatia, compreensão e tolerância à diferença. Podemos ver-nos surpreendidos com as reações do outro à adversidade e às preocupações, o que não faz com que o seu modo de reagir seja menos válido. Não existe uma única "verdade", nem uma única forma de a perceber e sentir.

- Evitar generalizações, expressas em verbalizações como o sempre e nunca, que são geralmente sentidas como abusivas e acusatórias (e que, de facto, raramente correspondem à realidade) – ex.: "Gostava que tivesses compreendido como me senti quando o meu chefe me telefonou" ao invés de "Tu nunca me compreendes".

- Referir-se a aspetos concretos do comportamento, ao invés de características de personalidade – ex.: "Gostava que tivesses parado de trabalhar para almoçarmos juntos" ao invés de "És mesmo egoísta!".

- É fundamental expressar necessidades, sentimentos e preocupações. Contudo, tal deve ser feito sem o recurso a verbalizações que comecem por tu. Quando isso sucede, a probabilidade de o interlocutor se sentir atacado/criticado e sentir necessidade de se defender, é grande. Perde-se a verdadeira mensagem e a oportunidade de o interlocutor expressar empatia com o Eu.

- Sempre que possível e, quando fizer sentido, pode-se usar a primeira pessoa, mas do plural, nós. Ao enfrentar junto, como uma "equipa", todos os desafios com que se vai confrontar, o casal pode sair reforçado.

- Evitar quaisquer outras formas de acusação ou crítica. Muitas pessoas já se sentem suficientemente ameaçadas pelo contexto adverso que enfrentam, não querem senti-lo também na dinâmica com a pessoa com quem dividem a vida.

- Tentar usar mais afirmações positivas do que negativas também terá um impacto positivo na relação. Discursos muito pessimistas ou catastróficos, ainda que reflitam a forma como se está a perceber/sentir a realidade, podem criar um ambiente mais tenso e pesado.

- Não optar pelo silêncio quando existe alguma coisa que incomode, seja no outro, seja na interação, seja no contexto. Desde que comunicado de forma adequada, não existe qualquer tema que deva ser tabu. Alguém que fique calado porque está preocupado – o que é legítimo neste momento – pode desencadear, no outro, mecanismos de culpabilização, assumindo que o companheiro está calado porque ficou zangado ou triste com um comportamento seu, por exemplo. Daqui, pode surgir toda uma sequência de mal-entendidos que seriam prevenidos com uma verbalização como "Eu sei que hoje estou mais calado/a do que o habitual, mas estou a sentir-me preocupado com uma notícia que ouvi há pouco". Desta partilha pode nascer um diálogo que pode, inclusive, diminuir o peso que a preocupação está a causar.

- Mais do que nunca, é importante não deixar questões para mais tarde. O silêncio, a indiferença, o criticismo e o sarcasmo são registos comunicacionais com um elevado potencial nefasto.

Se notar que está a discutir demasiado, pare e pense. Se, por um lado, expressar aquilo que nos incomoda é fundamental para que não se instalem motivos de insatisfação na relação e para promover a sua saudável resolução, será que vale a pena fazê-lo a todo o instante? Também é importante aceitar o outro com as suas especificidades, incluindo aquilo de que gostamos menos. Neste sentido, é importante valorizar os aspetos positivos do outro e verbalizar aquilo que apreciamos e consideramos que fez bem – praticar o elogio.

Quem está em teletrabalho, com o cônjuge, que desafios vai enfrentar? O que devem fazer?

Os principais desafios têm a ver com a fusão de espaços e tempos; aos espaços, e tempos, individuais, do casal, da família, das tarefas de casa, que já interferiam uns nos outros e pediam um equilíbrio nem sempre fácil de encontrar, soma-se, agora, também, o espaço profissional. Pode parecer que não existem limites.

A solução passará, inevitavelmente, pela definição e estabelecimento de limites. Cada pessoa precisa de ter tempo e espaço para trabalhar, para estar só, para estar com os filhos, para fazer tarefas de casa. Deve ser estabelecido um plano que contemple todas estas necessidades e exigências, mas que seja, em simultâneo, realista e concretizável. Se não cumprir estes últimos requisitos, podem surgir sentimentos de frustração e mal-estar, causados "somente" pela sua não concretização. Este plano pode ser conversado, e decidido, em casal (ou, em família, se a idade dos filhos já o permitir) e estabelecido como um sistema de regras de funcionamento, num processo em que todos se sentem envolvidos e ouvidos.

Para garantir a privacidade de cada um, podem ser ocupados espaços distintos da casa, ou partes diferentes de um espaço comum. O cônjuge não é um colega de trabalho. É alguém que, por força das circunstâncias, partilha o espaço onde estão os dois forçados a trabalhar. É importante que haja uma diferenciação clara do espaço de trabalho do de lazer.

Como manter o tempo a dois, trancados em casa, com filhos e sem poder sair?

Os períodos de confinamento podem revelar-se bons momentos para introduzir um ritual diário de diálogo do casal, numa espécie de "balanço do dia". Embora possa parecer que não têm nada a dizer, já que passaram todo o dia juntos, com certeza que sentiram coisas que não expressaram, ou leram, ou viram qualquer coisa que não tiveram oportunidade de partilhar. Este pode ser um bom momento para o casal dedicar apenas a si. Se implementarem este hábito agora, será uma mais-valia para quando tudo isto passar.

O casal pode/deve perspectivar, em conjunto, a vida pós-pandemia. Se fizer sentido, antecipar já alguns temas e respetivas soluções – pode ser feito no momento diário do casal, que foi referido antes. Num contexto em que temos pouco controlo do que está a acontecer à nossa volta, isto pode ter um impacto muito positivo.

De facto, um dos aspetos positivos desta situação de crise pode ser a "oferta" de um tempo a dois que, tantas vezes, os casais se queixam de não conseguir encontrar por entre a atribulação quotidiana. Algumas das atividades que são prazerosas individualmente, e sem prejuízo do espaço/tempo individual, podem ser também partilhadas, como a atividade física ou começar a ver uma série em conjunto. Podem até aproveitar para partilhar uma área de interesse que era, até agora, exclusivamente individual – por exemplo, alguém que praticava uma modalidade desportiva fora de casa e que, agora, por força das circunstâncias, se vê forçado a fazê-lo em casa, pode, caso considere que isto não afeta os limites da sua individualidade dentro do casal, "trazer" o outro para o seu mundo. Pode ser alimentado o romance, fazendo surpresas, por exemplo.



Quais são os riscos para a saúde mental destes casais?

Para além dos riscos individuais de desenvolvimento de patologia, ou agravamento de condições pré-existentes, o maior risco para os casais será o da rutura, com dificuldade em vislumbrar uma saída para situações que, em circunstâncias menos exigentes, seriam encaradas com maior clareza e distanciamento.

Acha que a pressão da pandemia pode afetar a vida sexual dos casais?

As dificuldades em ter espaço e tempo para o casal, bem como todas as vivências emocionais por que cada elemento do casal está a passar, podem ter consequências negativas para a vivência da sexualidade. Tal como será difícil aderir a outras actividades que sejam prazerosas e geradoras de bem-estar, também o sexo poderá ser descurado.



Que conselhos daria?

O investimento nos momentos a dois, não prescindir de namorar e alimentar o romance. Por mais cansativo que o dia possa ter sido, não prescindir de ter um ritual de casal, que permita a conexão emocional e que voltem a estar, e sentir-se, em sintonia. Pode ser olharem nos olhos um do outro antes de adormecer.



Os casais vão descarregar mais um no outro?

Como tendemos a exteriorizar as nossas emoções negativas para aqueles que nos são mais próximos, é provável que os elementos do casal "descarreguem" um no outro. Se, por um lado, isto ilustra o incondicionalismo que é sentido, e reconhecido, nesse vínculo, por outro lado, pode saturar a relação e fazer sentir que todas as interações de casal são negativas.



Acha que os divórcios vão aumentar por causa da pandemia?

As taxas de divórcio que têm sido divulgadas corroboram essa tendência. A sobreconvivência pode levar à exacerbação de dificuldades que os casais já tinham, bem como ao aparecimento de divergências que não tinham surgido antes. Estamos todos sobrecarregados em domínios vários e cansados da pandemia, com pouca capacidade de tolerância para a diferença e para o outro. A toda a sobrecarga emocional que a pandemia acarreta, pode juntar-se uma convivência difícil de gerir, se for marcada pela dificuldade em encontrar consensos e conflitos.

Houve uma cidade perto de Wuhan, a cidade chinesa onde o vírus surgiu, que atingiu números recorde de divórcio pós-quarentena, o que é ilustrativo desta tendência.

A pandemia pode constituir-se como um verdadeiro "teste de ferro" aos recursos de que os casais dispõem para fazer face a situações de crise. Diria que, se funcionarem bem, de forma eficaz e saudável, neste contexto, estarão preparados para fazer face a (quase) qualquer outra situação desafiante que venham a atravessar.







Os desafios conjugais eram mais fáceis de enfrentar quando estávamos no verão?

As férias de verão costumam constituir o momento do ano em que os casais passam mais tempo juntos. Pela primeira vez, este ano, sucedeu o inverso com a maior parte dos casais. Houve uma diminuição, e um alívio, no tempo passado em conjunto. No Verão houve a possibilidade de sair de casa, de fugir do peso que a sobreconvivência criou, de voltar ao convívio com pessoas com quem já não se estava há muito tempo, de retomar hobbies e actividades geradoras de prazer. Tudo isto fez com que ficássemos emocionalmente mais disponíveis para acolher o outro e gerir desafios de forma mais positiva e construtiva.