50 anos e um anúncio no jornal depois, o Albert já encontrou a sua Guida

O anúncio dizia apenas: "Guida Lopes (da rua São João de Deus?). Conhecemos-nos há precisamente 50 anos (em Dezembro de 1970). Espero que estejas bem? Albert, de Londres." Em poucas horas, Twitter e Facebook encheram-se de mensagens de apoio a Albert, com vários grupos a voluntariarem-se para procurar a Guida. "Por favor, temos que descobrir quem é"; "Vá, tudo pró facebook a procurar as Guidas Lopes (será que não casou e mudou de apelido) com mais de 65 anos"; "Good luck Albert, hope you find Guidinha"; "Eu conheço uma Guida Lopes. Já lhe enviei isto. Era giro que fosse ela…"; "A torcer para [que] 2021 seja o ano do reencontro da Guida com o Albert". Alguns viram no pretexto uma oportunidade para tentar o seu próprio reencontro: "Também faço o meu pedido. Esmeralda Corte Real, foi há 35 anos no baile das fitas amarelas, Coimbra, guardei o bj e o olhar." Outros, mais precisamente outras, viram-se obrigados a dar explicações: "Aviso: já recebi vários contactos por causa disto. GENTE não sou eu!!! Em 1970 nem estava em Portugal!!! Coitado do Albert, espero que encontre o que procure. PelamordeDeus, ajudem este homem!", escreveu uma das várias Guida Lopes com página no Facebook.O próprio Albert (se for mesmo um Albert, mas já lá iremos) demorou menos de quatro horas a responder à. Já tinha encontrado a sua Guida, dizia, admitindo não se sentir confortável para falar de uma história que não era apenas sua. "Percebo que o meu anúncio possa sugerir que há uma história com interesse jornalístico. De facto, a história tem certamente alguns aspetos curiosos e estranhos - pessoal e politicamente - que podiam dar um artigo interessante. No entanto, esta história não é só minha, por isso talvez não me caiba apenas a mim falar dela publicamente; é por isso que não penso que seja adequado entrar em pormenores. Percebo que seja dececionante para um jornalista, mas eu não seria a única pessoa afetada pela publicação de mais informações", escreveu hoje, terça-feira, às 00:40. E disse mais: "A pessoa com quem queria voltar a entrar em contacto já respondeu ao anúncio, por isso não preciso de publicidade para me ajudar."Apesar do interesse generalizado, nem toda a internet acreditou numa história de amor com 50 anos. "Se isto não for uma campanha publicitária" ou "o amor é lindo mas não acredito nisto", foram alguns dos comentários que apareceram associados às publicações sobre a desconhecida Guida Lopes. Outras pessoas estranharam a escolha de um jornal com grande circulação no Porto (o Jornal de Notícias), para procurar uma pessoa de Lisboa (ainda que a rua de que se fala no texto exista também no Porto - ou seja, a Guida pode ser de Lisboa, mas ter conhecido o seu Albert no Porto). Também houve quem sugerisse que o anúncio poderia estar relacionado com a personagem Guida Lopes da série Conta-me como Foi (RTP). E não faltaram comentários irónicos - "O Albert é um indeciso, demora cinco décadas"; "Cheira-me que ele faltou ao último encontro"; "Nos anos 90 também andaram à procura da Elsa" - alguns deles com atualidade política: "Em Londres, a coisa está má e o Alberto lembrou-se que conhecia a Guidinha, em Lisboa. Esperto, este Alberto." Mas há várias coisas que ninguém sabe ainda: Quem são Guida Lopes e Albert Beale? E será que existem mesmo?