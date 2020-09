Os números dão que pensar: diariamente, em todo o mundo, suicidam-se aproximadamente 3 mil pessoas, uma a cada 40 segundos. E as estimativas para 2020 são ainda mais desanimadoras: apontam para que o número anual de suicídios atinja os 1,5 milhões. Há um problema ainda maior: sabe-se que as estatísticas oficiais não refletem a verdadeira dimensão do fenómeno.





Desde o início da pandemia os problemas de ansiedade dispararam e com a possibilidade de uma segunda vaga não há perspetivas de melhoras. "À medida que o calendário avança e a pandemia vai fazendo estragos na vida afetiva, e principalmente na sobrevivência financeira das famílias devido a situações de desemprego, lay off e incerteza na manutenção dos seus empregos, recebemos mais chamadas de pessoas em desespero", revela àFrancisco Paulino, presidente da linha SOS Voz Amiga."A situação está a ficar parecida com a que vivemos nos anos do período da troika, com um aumento substancial das ideações suicidas", alerta. Em Portugal, em cada cinco pessoas com problemas de saúde mental só três têm acompanhamento, devido à escassez de resposta do Serviço Nacional de Saúde e à dificuldade de pagar consultas no privado.No Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, afalou com a psicóloga clínica e cofundadora da Clínica do Sentir, Lisete Gonçalves, sobre as consequências da pandemia ao nível da saúde mental.O contexto atual de pandemia trouxe alterações significativas às rotinas e hábitos que tínhamos antes da entrada em confinamento. De um momento para o outro sentimos que fomos postos à prova, desafiados a testar as nossas capacidades de adaptação, resiliência e superação. Independentemente da pandemia, existem e existirão sempre pessoas mais vulneráveis do ponto de vista da saúde mental. A rotina diária, o trabalho, as relações e interações sociais funcionam como fatores de proteção. Com o início do confinamento, fomos todos obrigados a reduzir drasticamente as interações sociais, muitos entraram em teletrabalho, acumulando a vida profissional, pessoal, familiar e escolar dos filhos no mesmo espaço físico e em pouco tempo.Esta pandemia veio trazer mais incertezas, mais angústias, mais medos, mais ansiedade, mais isolamento, o que em pessoas com maior fragilidade emocional pode significar o agravamento dos sintomas de ansiedade acompanhado também de sintomas depressivos. Naqueles que já estavam a passar pela depressão, com certeza irão sentir um maior sofrimento psicológico, adotando comportamentos auto lesivos que, por vezes, acabam em suicídio.As situações mais comuns que iniciei neste período têm em comum o diagnóstico de depressão grave, com sintomas de tristeza profunda, angústia e ausência de perspetiva de futuro. E a ideia de suicídio surge como "a única saída" de uma dor intensa, permanente e insuportável. É muitas vezes nesta fase que procuram ajuda.A instabilidade decorrente da incerteza quanto ao futuro, o medo de perder o emprego, a distância física de familiares e amigos imposta pela pandemia, a exaustão emocional e física a que muitas pessoas chegaram nesta fase, veio contribuir para um acentuado desequilíbrio no bem-estar de muitas pessoas. Existe uma enorme tensão nas famílias e estamos todos face a um cenário de incerteza. Sinto que as pessoas precisam de quem as escute e tranquilize os seus medos e angústias.Houve uma paciente com dificuldade em aceitar que tinha uma depressão grave, que me disse: "Eu não tenho o direito de me queixar, há tantas pessoas com problemas graves de saúde e eu a queixar-me de tristeza?" Numa outra sessão, a mesma paciente referiu que a ideia da morte esteve presente, durante uns dias, como solução para a sua dor – foi isso que a fez pedir ajuda. Contou-me: "Quando dei comigo a pensar que o melhor era morrer, para acabar com o peso que não me sai do peito, percebi que não estava bem e por isso procurei a sua ajuda." Disse-me ainda: "Nunca imaginei sentir-me assim, logo eu, que sempre fui a mais alegre e divertida do meu grupo de amigos e sempre achei que, quem se suicidava, não gostava de viver".Esta é uma reação comum, assim como a desvalorização da sua dor, pelo receio do estigma e do julgamento social. Muitas vezes referem na consulta que, se não falarem com a terapeuta, não sabem a quem recorrer para falar. As pessoas estão muito cansadas, sem espaço para o problema do outro, o que inevitavelmente conduz a um isolamento muito acentuado e à incapacidade de encontrar caminhos e soluções para o futuro.Temo-nos esforçado por fazer tudo o que está ao nosso alcance em termos de cumprimento das normas de segurança estabelecidas pela DGS. Devemos continuar a cumpri-las, mas, por outro lado, penso que não poderemos voltar a isolar-nos. É imperativo continuar as nossas vidas, com mais precauções, mas numa nova normalidade.Agora mais do que nunca, sentimos a necessidade de viver em comunidade, de nos apoiarmos mutuamente, de dar valor a pequenos gestos, como um sorriso de esperança, ainda que com máscara. A esperança no futuro surge nos movimentos de apoio que se foram gerando de forma voluntária e percebemos que há sempre alguém que acredita e partilha a sua confiança pelos que mais precisam. Hoje sabemos mais do que no início da pandemia, temos como nos proteger, como evitar o contágio, aguardamos para breve uma vacina que poderá reduzir significativamente as consequências negativas que este vírus provoca.O suicídio é um fenómeno trágico que afeta a população mundial. É ambivalente, porque há muitas pessoas não querem efetivamente morrer. Em tempos de pandemia, a saúde mental e o bem-estar estão em risco. Sentimos que algo mudou, não somos mais os mesmos. Quer para nós mesmos, quer para com os outros. Quando as pessoas não veem uma saída e o propósito é a morte, o suicídio também pode ser definido como um ato de autolesão, isto é, uma ação intencional de matar a si mesmo.Mas a pandemia do medo pode ser maior que a da Covid-19. Hoje, pode não estar tudo bem. E ainda assim, estar tudo bem em não estar. As consequências da pandemia ao nível da saúde mental estão ainda por apurar mas, neste momento, só conseguimos ajudar quem pede ajuda.O estigma em relação a saúde mental continua a existir. É preciso informar mais as pessoas sobre a literacia em saúde mental. Continuar a informar e formar os nossos jovens. A aposta deve ser na educação e por isso a saúde mental tem que ser abordada nas escolas. Mas o investimento na saúde mental não deve ser apenas no Serviço Nacional de Saúde, deve ser feito também nas organizações, não deve ser visto como um custo, mas um investimento, tem retorno não só na saúde psicológica da população no geral, mas no seu bem-estar dos colaboradores, com um impacto muito positivo na vida das famílias e em relações sociais mais saudáveis. É preciso investir em serviços de saúde mental, melhorar a resposta à população, porque o que se verifica é que as pessoas que têm apoio são as que reúnem condições financeiras para pagar. É preciso mudar o paradigma, prevenir mais, remediar menos.Quando alguém está em sofrimento, nem sempre manifesta de forma evidente o que sente e pensa, mesmo se tem alguma ideação suicida. É importante estar atento quando alguém próximo manifesta sentimentos de tristeza, solidão, isolamento, desinteresse em interações sociais, alterações do comportamento habitual, expressões como "só me apetece desaparecer" ou "só quero adormecer e nunca mais acordar". É importante manter-se por perto quando alguém verbaliza este tipo de expressões, não as desvalorizando, conversar e disponibilizar-se para ajudar, sensibilizar para procurar ajuda especializada, evitar deixar a pessoa muito tempo sozinha.Os meios de comunicação social tem um importante papel que, tanto pode contribuir para a prevenção, como para a promoção – depende do conteúdo da publicação e da forma como é divulgada. O tratamento da informação é fundamental pela sua função preventiva e sensibilizadora. Existe uma linha muito ténue no que se refere aos efeitos de contágio ou imitação, que podem promover ou provocar um ato suicida e que todos os meios de comunicação social não podem nem devem descurar.