Alec Baldwin processado pela família da diretora de fotografia morta nas gravações de Rust

O ator Alec Baldwin está a ser processado pela família da diretora de fotografia Halyna Hutchins depois de esta ter morrido no set de Rust.







REUTERS/Mike Blake

Halyna Hutchins morreu no dia 21 de outubro de 2021 enquanto decorriam as gravações do filme Rustdepois da arma empunhada por Alec Baldwin numa cena ter disparado.Esta quinta-feira a advogada Gloria Allred anunciou numa conferência de imprensa que os pais a e irmã da diretora de fotografia vão agora processar o ator.De acordo com a família de Halyna Hutchins, Alec Baldwin e outros membros da produção "são responsáveis pela segurança do set" pelo que o "comportamento imprudente e o corte de custos" que alegadamente levaram à sua morte também são da responsabilidade do ator.Anteriormente também o marido de Halyna Hutchins, Matthew Hutchins, tinha processado Alec Baldwin e outros membros da produção por homicídio culposo, o caso acabou por ser arquivado. Neste processo os advogados entrevistaram várias testemunhas e criaram um vídeo com uma compilação de evidências de como o set de filmagem de Rust no Novo México não era um lugar seguro.O marido da diretora de fotografia estava a processar o ator por danos e pelas despesas relacionadas com o funeral. No entanto, em 5 de outubro de 2022, Matthew Hutchins anunciou que o processo civil tinha sido arquivado.No dia 31 de janeiro Alec Baldwin foi acusado por homicídio involuntário. Os procuradores expuseram o caso referindo que o ator se "desviou dos padrões, práticas e protocolos conhecidos e causou diretamente a morte" de Halyna Hutchins.Na acusação é ainda referido: "Ao não receber o treinamento necessário sobre armas de fogo, não verificar a arma de fogo com o armeiro, desviar-se da prática de apenas aceitar a arma do armeiro, não lidar com as reclamações de segurança no set e/ou certificar-se de que as reuniões de segurança foram realizadas, colocando o dedo no gatilho de uma arma de fogo real quando uma réplica ou arma de borracha deveria ter sido usada, apontando as armas de fogo para Hutchins e Souza e o manuseio geral das armas de fogo de uma forma negligente, Baldwin agiu com desrespeito intencional pela segurança dos outros e de uma forma que pôs outras pessoas em perigo, especificamente Hutchins e Souza."A responsável pelas armas Hannah Guiterrez-Reed e o assistente de realização Dave Halls foram os únicos outros membros da equipa que terão manuseado a arma que disparou no set.Dave Halls terá entregado ao ator um revólver 0.45, dizendo-lhe que este estava "frio" ou seguro.Alec Baldwin defende que não puxou o gatilho da arma.