Alec Baldwin retoma rodagem de filme onde morreu assistente

Vai ser retomada a rodagem do filme Rust, com Alec Baldwin a manter-se no papel principal, apesar de ter sido acusado de homicídio involuntário pela morte de um dos membros da equipa de rodagem do filme, em outubro de 2021.



Halyna Hutchins, diretora de fotografia, morreu a 21 de outubro de 2021 enquanto decorriam as gravações de Rust, depois da arma que Alec Baldwin manuseava ter disparado. O ator achava que estava a manusear um adereço e não suspeitava, alegadamente que a arma estava carregada. A família de Hutchins processou o ator e a produção do filme pela morte da diretora de fotografia. Baldwin negou sempre responsabilidades na morte da mulher de 42 anos.





Desde a morte de Hutchins que a produção do filme foi interrompida, mas vai agora ser retomada e, segundo a BBC, Baldwin vai também regressar para desempenhar o seu papel. Bianca Cline vai ser a nova responsável pela fotografia do filme. A equipa inclui alguns membros que já estavam a trabalhar no filme aquando da interrupção pela morte de Hutchins.As filmagens deviam ter recomeçado em janeiro, mas a acusação produzida pela procuradoria de Santa Fé atrasou o processo. Baldwin foi acusado, em janeiro deste ano, de homicídio involuntário. Os procuradores encarregues de investigar o caso concluíram que o ator se "desviou dos padrões, práticas e protocolos conhecidos e causou diretamente a morte" de Hutchins. A acusação afirma que o descuido de Baldwin na forma como manuseou a arma foi uma das causas da morte da vítima e que este tinha mostrado um desrespeito intencional pela segurança dos membros da equipa.A produção explicou, em comunicado emitido esta terça-feira, que a cena que estava a ser filmada aquando da morte de Hutchins foi rescrita e que armas reais e munições foram banidas do estúdio. Foi ainda informado que Cline vai doar o seu salário para a caridade.De acordo com a família de Halyna Hutchins, Alec Baldwin e outros membros da produção "são responsáveis pela segurança do set" pelo que o "comportamento imprudente e o corte de custos" que alegadamente levaram à sua morte também são da responsabilidade do ator. Anteriormente também o marido de Halyna Hutchins, Matthew Hutchins, tinha processado Alec Baldwin e outros membros da produção por homicídio.