Acidente fatal em "Rust": Produção acusada de não seguir regras de segurança

Os produtores do filme "Rust" foram multados pelas autoridades por não seguirem as diretrizes de segurança em relação ao uso de armas. Em causa o acidente que culminou na morte da diretora de fotografia, Halyna Hutchins, em outubro do ano passado, depois de um disparo de Alec Baldwin.