Acusado de assédio, António Capelo diz ser alvo de difamação

O ator foi acusado por vários jovens de assédio sexual e moral. Escola onde ensinou diz nunca ter recebido nenhuma queixa.

O ator António Capelo foi acusado de assédio sexual por vários jovens incluindo antigos alunos. O ator nega conduta imprópria e escola diz nunca ter recebido nenhuma queixa. 

O ator de 69 anos e antigo docente da ACE Escola de Artes - Teatro do Bolhão está a ser acusado nas redes sociais de assédio sexual e moral por vários alunos. Vários jovens vieram a público acusar Capelo de enviar mensagens de cariz sexual incluindo a alunos menores. O ator afirmou, em comunicado, que o afeto demonstrado não teve qualquer propósito desadequado.

Nos últimos dias vários jovens vieram a público denunciar que receberam mensagens de teor sexual de Capelo e alguns disseram mesmo que chegou a haver convites para encontros em pessoa e até assédio a decorrer dentro da ACE. A escola garante que nunca recebeu queixas sobre a conduta do ator.

Confrontado com as acusações, António Capelo afirmou ao ‘Notícias ao Minuto’ que já moveu uma “queixa-crime contra uma página anónima no Instagram” e que aguarda “o desenrolar dos acontecimentos”. Diz que foi “alvo de acusações anónimas e difamatórias”, nos últimos tempos, que põem em causa a sua “honra, vida profissional e até vida privada”. E explica: “A minha conduta sempre se pautou pela exigência profissional, pelo respeito e pelo cuidado com os alunos. Gestos de proximidade, de afeto ou de apoio — como abraços, empréstimos de livros, partilha de refeições ou acolhimento em momentos de necessidade — nunca tiveram outro propósito senão o de educar, apoiar e formar seres humanos e profissionais.”

Esta terça-feira, em comunicado, o Bloco de Esquerda (BE), para o qual Capelo “participou com visibilidade em campanhas eleitorais”, confirmou que recebeu “na semana passada, por parte de uma pessoa, eleita local do Bloco e antigo aluno do ator António Capelo, o relato presencial de atos muito graves cometidos por este professor de Teatro”.

Investigação
