Sábado – Pense por si

GASTRONOMIA. CONHEÇA A ORIGEM DOS PRATOS TRADICIONAIS PORTUGUESES

Sabe porque as amêijoas se chamam à Bulhão Pato?

Vanda Marques
Vanda Marques 09 de setembro de 2025 às 23:00

Culpa de um poeta. E o prego tem esse nome por causa do senhor Manuel ou por ser duro? Afinal, quais são as histórias por trás dos petiscos mais tradicionais.

Um rissol de camarão, que encontramos em quase todos os cafés deste País, não é tão singelo como podemos pensar. “É uma ode à alta cozinha”, começa por explicar o chef José Avillez. “Tem muita preparação e técnica: fazer o recheio, a massa, o panar, o fritar. Não é uma confeção normal. E é dos salgados com mais complexidade e que o aproxima dos restaurantes de alta cozinha”, esclarece à SÁBADO.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Investigação
Opinião Ver mais
João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho
Cuidados intensivos

Filmes do desassossego

Ao ver os socialistas que apoiam a Flotilha "humanitária" para Gaza tive a estranha sensação de estar a ver a facção do PS que um dia montará um novo negócio, mais alinhado com a esquerda radical, deixando o PS “clássico” nas águas fétidas (para eles) do centrão.

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira
A lagartixa e o jacaré

Quando o valor das notícias desaparece

Mesmo quando não há nada de novo a dizer, o que se faz é “encher” com vacuidades, encenações e repetições os noticiários. Muita coisa que é de enorme importância fica pelo caminho, ou é apenas enunciada quase por obrigação, como é o caso de muito noticiário internacional numa altura em que o “estado do mundo” é particularmente perigoso

Menu shortcuts

Sabe porque as amêijoas se chamam à Bulhão Pato?