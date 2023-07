Eles casam-se de fato de treino, elas de calças. Substituem as alianças por tatuagens e para evitar o desperdício usam a roupa da festa mais vezes. A tendência dos casamentos de 2023 são as anti-bride, cada vez mais irreverentes e famosas nas redes sociais.

Nem sequer alianças houve. Tão-pouco vestido, saltos altos, véu e grinalda. Sendo ilustradora e assumidamente feminista e anti-bride (antinoiva, a nova corrente contra as convenções, mas a favor da festa), Margarida Sampaio, de 29 anos, achou que seria mais adequado ela e o marido, Diogo Barata, 32 anos, barbeiro por conta própria, tatuarem no dia do casamento o desenho de um limão no braço esquerdo – alusivo ao limoeiro no quintal da casa de ambos, em Góis, a 40 km de Coimbra.