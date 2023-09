No Dia da Sustentabilidade, damos-lhe a conhecer três projetos que se dedicam à reutilização para criar obras de arte, roupa ou ensinar os mais jovens a adotar um estilo de vida sustentável.

Sustentabilidade. A arte de acabar com o desperdício

Retratos "pintados" com tecidos reutilizados, roupa criada através de peças em segunda mão e tornar escolas mais amigas do ambiente são três tipos de forma de caminharmos para um futuro mais sustentável e todos "vivem" no mesmo sítio: a Fábrica Moderna, em Marvila, Lisboa. Esta segunda-feira, 25 de setembro, assinala-se o Dia Nacional da Sustentabilidade e a SÁBADO foi conhecer artistas que já muda o mundo nesse sentido.