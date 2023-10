Durante anos os modelos mais novos foram os únicos rostos das campanhas publicitárias. Agora, os cabelos brancos já representam 30% da procura de manequins. Numa luta contra o idadismo – preconceito contra pessoas acima dos 50 – a Zara escolheu a modelo espanhola Ángela Molina, de 68 anos, para a sua campanha de moda deste ano. Marta Ortega, dona da Inditex, fez questão de frisar que a marca está focada no que as pessoas procuram. A tendência do envelhecimento ativo teve mais uma prova quando, em maio, Martha Stewart, de 81 anos, se tornou a modelo mais velha de sempre na Sports Illustrated Swimsuit.