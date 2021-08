O culto da carga, por David Attenborough

A 5 de agosto, é publicado o livro Viagens ao Outro Lado do Mundo, o relato do naturalista Sir David Attenborough das expedições que realizou a partir do fim da década de 50. Passou por Madagáscar, Nova Guiné, mas também pelas ilhas do Pacífico e pelo Território do Norte da Austrália. Neste excerto em pré-publicação do livro da editora Temas & Debates, David Attenborough descreve uma viagem a Vanuatu, cujo antigo nome era Novas Hébridas. O naturalista descreve os cultos da carga, originados pelos objetos trazidos para as ilhas pelos Europeus.



De Pentecostes e Malekula, voltámos a rumar a sul, até Vila. Lá conseguimos arranjar beliches numa pequena embarcação propriedade do Condomínio e batizada com o nome otimista de Concorde, que estava de partida para a ilha de Tanna, cento e quarenta milhas a sul. Tanna pode ser considerada a última ilha do grupo a atrair quem espera encontrar velhos estilos de vida intocados por infuências exteriores, pois foi a primeira de todas as Novas Hébridas a ser visitada por missionários, e desde então tem sido palco de uma obra enérgica e corajosa por parte da Igreja Presbiteriana. A 19 de novembro de 1839, o reverendo John Williams, no navio missionário Camden, atracou em Tanna e deixou em terra três professores samoanos cristãos, cuja tarefa era preparar o caminho para missionários europeus. Ele próprio partiu para a ilha vizinha de Erromango, onde chegou no dia seguinte. Poucas horas depois de porem pé em terra, ele e o seu companheiro, James Harris, foram assassinados por homens de tribos. Só um ano depois outro navio da

London Missionary Society chegaria a Tanna. Por incrível que pareça, os professores samoanos sobreviveram, mas o navio de rendição chegou mesmo a tempo, porque eles tinham sido feitos prisioneiros por locais e de certeza que seriam chacinados e comidos em muito pouco tempo se não recebessem ajuda.



Dois anos mais tarde, os missionários voltaram a tentar. Os reverendos Turner e Nesbit instalaram-se na ilha e, apesar de uma grande hostilidade por parte dos povos locais, conseguiram angariar convertidos suficientes para Turner compilar e publicar, em 1845, um catecismo na língua de Tanna, o primeiro livro a ser impresso numa língua das Novas Hébridas.