'Sou uma ambientalista imperfeita'

O despertador do telemóvel tocou às 7 horas. Sim, o telemóvel é a primeira coisa em que pego e a última que largo. Ou não fosse uma ambientalista imperfeita! Se tiver de escrever uma crónica, acordo por volta das 5h30 porque gosto de o fazer antes de comer e de tomar banho, se for caso disso. Não tomo banho todos os dias por uma razão simples: trabalho em casa.



Isso permite-nos poupar muita água. Só tomo banho, tanto eu como a minha filha [Aurora, de 4 anos], se cheirarmos mal. ‘Snifo’ a minha filha e sei quando precisa de banho e de lavar o cabelo. O Martim, meu marido, toma mais vezes porque está mais tempo "em campo". Ele é duplo de cinema e fotógrafo, filma documentários e é instrutor de escalada. Não somos porcos, somos só ambientalistas (risos).



Como não uso papel higiénico, que substituo pelo chuveirinho, as partes íntimas estão sempre limpas. Mas temos papel em casa para a Aurora e para as visitas. Em alguns cocós, convém passar papel primeiro, senão sujamos a toalha, que depois tem de ser lavada. Quando instalei o chuveiro, publiquei uma foto no Instagram e foi dos posts que teve mais engagement. Os dentes, lavamos com pastilhas dentárias e escovas de bambu.