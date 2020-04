A rapariga em quarentena de violino à janela

"Sou a Jessica, tenho 21 anos, e estava no primeiro ano do conservatório de Brescia, a estudar violino": já não está em Itália, mas em Santa Cruz, na Madeira, num dos hotéis que o governo regional requisitou para alojar quem chega e tem de fazer os obrigatórios 14 dias de quarentena. Chegou terça-feira, a 31 de março. Mas o nome Brescia leva para o coração da zona vermelha do coronavírus no norte de Itália: e foi de lá que veio. Jessica Agrela estava com uma amiga madeirense, Francisca Abreu, que já estava no segundo ano, a estudar bandolim, no Conservatório Luca Marenzio, até que o mundo à volta delas começou a mudar rapidamente. A universidade fechou na última semana de fevereiro, as colegas italianas com quem viviam foram para suas casas, elas juntaram-se na mesma e prepararam-se para o isolamento, sem perceber muito bem a dimensão do que aí vinha.

"No início não tínhamos noção, nem nós nem ninguém, mesmo a universidade apenas disse que ia fechar uma semana, imaginámos que poderia reabrir. Fomos ficando, havia exames, se não os fizéssemos perdíamos o primeiro período. O comércio ainda estava aberto, os cafés, as esplanadas, houve pessoas a ir para o sul…" tem um riso nervoso. Quando a universidade anunciou a extensão do fecho, agora para duas semanas, o ambiente era já outro: "O número de casos disparava, houve os primeiros mortos, recordes a serem batidos, e isso estava tudo à nossa volta." Já estavam fechadas, continuaram fechadas. "Fazíamos trabalhos manuais, jogávamos às cartas, víamos filmes e séries, não tínhamos televisão, era só Internet, limpávamos a casa, numa esteve tão branca." Outra vez uma risada meio nervosa. Estavam preparadas: "Logo no primeiro fim de semana de quarentena fizemos muitas compras, imensa comida, imensa água. A última vez que saímos foi a 11 de março, todas protegidas e mesmo aí houve muita gente a gozar connosco por estarmos de máscara, no supermercado." Exageradas, "stronzi".





Na rua com a PSP: ainda se joga à bola ou se bebe cerveja A SÁBADO acompanhou a PSP numa fiscalização em plena pandemia de Covid-19. Ainda se joga futebol e socializa-se nas ruas, mas grande parte da população respeita o estado de emergência. - Portugal , Sábado.

Havia alguma normalidade: começaram as aulas online, a que assistiam religiosamente, por Skype ou Classroom Google. Não tinha planos para vir a Portugal na Páscoa, mas quando o voo da colega foi cancelado, a dúvida instalou-se: com o anúncio de que o espaço aéreo seria fechado até dia 3, depois até dia 11, sentiram-se encurraladas. Começaram a ficar sem comida, tentaram compras online, mas as plataformas estavam quase sempre em baixo, indisponíveis, uma professora da escola avisou-as de que de qualquer forma nem valia a pena, só estavam a fazer entregas para um mês depois. "Não queríamos ir ao supermercado, estávamos mesmo no meio de tudo, as coisas estavam mesmo muito más, no supermercado onde íamos tinha havido uma funcionária infetada". Sentiam-se encurraladas, surgiu o medo de não conseguir sair, de não ter comida. "E isso então… Foi tão difícil. Agora tudo o que chega aqui ao quarto eu como."

"Fiquem lá em baixo e não digam a ninguém"

A tarefa urgente passou a ser arranjar maneira de voltar a Portugal. Os pais, na Madeira, estavam em pânico. "Passaram muitos dias sem dormir. Eu por vezes mandava mensagens às três da manhã, apavorada, eles respondiam logo. Estavam sempre acordados." Mandaram emails para todas as representações portuguesas em Itália, embaixada e consulados. Umas não responderam, outras remetiam para a linha Covid19, onde ficavam sem resposta, "passámos tardes ao computador". Voos cancelados ou inexistentes. Confessa, como se estivesse a admitir um disparate, "chegou a um ponto em que estávamos tão aflitas que até para a Força Aérea ligámos… O senhor que atendeu foi muito simpático mas, enfim, tentou passar a alguém, mas ou não conseguia ou não estavam…" Deu em nada. Os professores, com quem mantiveram sempre contacto, só já lhe diziam uma coisa: "Tentem sair daqui." O professor de violino era o mais preocupado: "Não desanime, não desanime…" Contactaram a DGES (Direção geral do Ensino Superior), com quem conseguiram falar, mas apenas disse que as iriam referenciar ao MNE. Foram para as redes sociais, mas já em desespero: mandaram mensagem para o Facebook de Miguel Albuquerque, presidente do governo regional da Madeira, para a página oficial do governo regional, para o Instagram, achando que nada a aconteceria. "Finalmente alguém respondeu, ligaram da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, ligaram da Direção Regional (da Madeira) das Comunidades e Cooperação Externa." Diz os nomes devagar, até há pouco nunca os tinha ouvido. Três dias depois da primeira chamada, ligaram para o MNE: estava em processo. Uma semana depois, quiseram saber como estava a situação: ainda tinham comida? "Não menti, disse que ainda tínhamos, mas andávamos já a tentar esticar o que seria para uns dias para o dobro…" Mandaram-nas fazer as malas e esperar. "Fizemos e esperámos." Finalmente, veio o telefonema a explicar que tinham arranjado um modo de saírem dali, mas tinham que garantir por elas estar no aeroporto de Roma para apanhar o voo que as traria a Lisboa via Londres. Com Itália em lockdown, não seria fácil. Alguns táxis não aceitavam marcações, tinham de pedir na hora e esperar que pudessem. Outro, pediu 1000 euros para a viagem até Roma. Optaram pelo comboio. O voo era a 29 de março, saíram de Brescia no dia 27 à noite, depois de verificar e reverificar todos os comboios que ainda se mantinham a funcionar – a maioria estava cancelada.

Foram até Milão, daí para Bolonha, onde passaram a noite na estação, 13 horas à espera do comboio para Roma, a olhar para placard à espera que não surgisse o letreiro "cancelado". Um polícia teve pena delas, no exterior estava frio e não parecia seguro, deixou-as dormir no interior, "fiquem lá em baixo e não digam a ninguém". O comboio chegou: era aquele, o das 15h40, e já só havia mesmo aquele para Roma naquele dia. Em cada ponto (Milão, Bolonha, Roma), foram entregando as declarações, de que tinham feito fotocópias, que o MNE lhes tinha enviado para poderem passar nos controlos de segurança numa altura de limitação de movimentos.





Por que é que o estado de emergência português está a correr melhor? Depois do primeiro anúncio do governo, há 6 vezes mais infectados e 18 vezes mais mortos - é uma multiplicação superior à que aconteceu em Itália em igual período. Mas em Portugal houve um factor que fez a diferença - Portugal , Sábado.

Sem máscara, sem nenhum cuidado: "Foi muito mau."

Em Roma, foram de táxi para o aeroporto, onde se encontraram com os estudantes de Erasmus que tinham vindo de outros pontos de Itália e onde passaram a noite. Embarcaram o dia seguinte, todos com máscaras – "as nossas tínhamos ido gastando pelo caminho, mas deram-nos outra" –, todos com a febre medida antes de poderem ter acesso ao avião, e fizeram escala em Londres. Foi um choque absoluto. "Passámos lá uma tarde, estava cheio de gente, nenhuns cuidados, toda a gente sem máscara…" Aquela normalidade, depois de Itália, já não lhe parecia normal. Em Lisboa, a mesma coisa: nenhum controlo de temperatura, uma ou outra pessoa com máscara, "ok… nós tínhamos ‘só’ acabado de atravessar meia Itália e de passar por um aeroporto em Londres… Foi muito mau". Passaram uma noite em Lisboa, em casa de uns tio da amiga, em Sintra, num quarto separado da casa. No dia seguinte, decidiu arriscar ir até ao aeroporto tentar o voo, apesar de só lhe terem feito a marcação para 5 de maio. A amiga, cansada e sem garantias, decidiu ficar.

"Tive sorte. A direção regional disse-nos que podia valer a pena arriscar. Há muita gente que tem voo marcada, mas desiste, acaba por ficar retida por alguma razão. E houve lugar, tinha havido desistências." A chegada foi lenta. Levou a mala de 20 kg que arrastava desde Brescia até às mesas, separadas, onde era preciso preencher um formulário, e uma das perguntas a responder era se tinha vindo de uma zona com muitos casos. Mediram-lhe a febre. A enfermeira foi simpática, mas não criou ilusões: "Vieste de Brescia, Roma, Itália…" Assinou uma declaração a garantir que respeitaria os 14 dias de quarentena e dali embarcou no autocarro, "todos separados", para o hotel aonde agora está.





"O meu presente será o vosso futuro", o relato de uma portuguesa em Pequim Falo-vos do meu presente que será o vosso futuro. Sem dúvida que vejo uma luz ao fundo do túnel nesta cidade chinesa. Chamo-me Ana Margarida Lourenço, tenho 29 anos, sou natural do Porto e vivo em Pequim há nove anos e sete meses.

"Quando aqui cheguei comecei a chorar"

Tem de novo aquele riso de quem ainda não acredita bem no que lhe aconteceu quando diz: "Quando aqui cheguei comecei a chorar." Não se queixa do confinamento: "Isto é um presente, apesar de estar fechada." Sabe bem a diferença: "Estamos em casa, de certa forma, não vai faltar comida, se precisar de alguma coisa, se não me sentir bem, ligo para a receção e alguém cuida de mim. Sinto-me segura. Em Itália era o salve-se quem puder e sentia-se isso." Os pais, ou melhor, o pai, foi levar-lhe roupa ao hotel. A mãe não foi para não irem duas pessoas fazer uma viagem que só uma podia fazer. Falam a toda a hora: "Eles perguntam-me o que é que trouxeram hoje, o que é que estou a fazer." Combinaram que quando regressar a casa vai continuar mais uns dias em confinamento, no quarto dos pais, porque tem a casa de banho mais próxima, e ficará limitada a essa área da casa. Só admite abdicar disso se for testada e der negativo.

Acorda cedo. Trazem o pequeno-almoço às 9, o almoço às 13 e o jantar às 19 e fica numa estante no exterior do quarto onde depois a vai recolher. Tem produtos de limpeza no quarto para ser ela a tratar dessa tarefa e quando mudar os lençóis e toalhas tem um saco para as deixar do lado de fora do quarto.

Só se assustou na primeira noite. "Isto está cheio de polícia e de repente vi a luz de uma daquelas lanternas a passar na varanda." Voltou a assistir a aulas de violino, puseram-na num quarto mais distante para que o som não ficasse demasiado próximo dos outros hóspedes. "Toco com a janela aberta. Estou a divertir-me. Se alguém reclamar limito as horas, claro, mas no autocarro disseram-me, "toda a gente gosta de violino". Acho que sim. E de certeza que já me devem ter ouvido..."

A experiência mudou-a, deixou de perceber a descontração que ainda vê noutros. "Hoje, mesmo à frente do hotel na praia, havia um senhor que veio dar um mergulho. Veio a polícia…" A quarentena termina no dia 13. Entre o período em Itália, o da Madeira e as viagens pelo meio, o vírus ter-lhe-á levado 50 dias. Mas a vida está melhorar. tendo em conta o que ficou para trás, "isto agora é uma maravilha."