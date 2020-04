ePaper ou encontre-o nas bancas a 28 de abril de 2020.

Uma semente não é um álbum de fotografias, mas para Bruno Simão funciona de forma semelhante. Quando come uma peça de fruta de que gostou particularmente, ou quando traz fruta de algum sítio especial - como as ameixas de casa dos sogros - tenta germinar-lhes as sementes para um dia mais tarde poderem tornar-se árvores de fruto. "É uma forma de preservar uma coleção de frutas que fui comendo e de marcar momentos especiais. Quando a minha filha fez 2 anos plantei uma série de sementes", conta àDesde há muito que Bruno planta aromáticas a partir dos pés que lhe dão no mercado ou que apanha no seu terreno - tem para cozinhar e volta e meia oferece um vaso cheio à mãe ou à avó. Há cerca de dois anos quis tentar entrar pelo mundo das frutícolas para ver se tinha paciência. "É claro que podia comprar tudo, por €5 já se compra uma árvore com dois anos no mercado. Mas é diferente sentir que fui eu que dei vida àquele ser", explica o baterista de jazz e rock, que diz sempre ter tido uma grande ligação à natureza.