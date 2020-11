Mesmo ficando em casa, não deixe de celebrar o São Martinho, que se assinala anualmente a 11 de novembro, para lembrar o santo homem que deu o seu próprio agasalho a um pobre. É verdade que há um ditado a mandar que se prove o "vinho novo" e tradição de beber água-pé, mas a verdade é que as castanhas, que são adocicadas, combinam melhor com vinhos licorosos, do Porto ao Moscatel e Carcavelos, mais considerados e divulgados, mas também com os tradicionais abafados, que se fazem com adição de aguardente às uvas praticamente sem fermentar, e com as clássicas jeropigas – em que a aguardente, ao chegar ao mosto, interrompe a fermentação.

A questão é saber quais escolher. Nos abafados, boa opção é o Alorna, envelhecido cinco anos em barricas de carvalho, à venda por €8,50, ou o da Herdade do Mouchão, da colheita de 2014, a €15. Mais em conta é o Pedras Negras, da Adega de Palmela, que até 15 de novembro está em promoção na sua loja online, por 3.79€. Para grandes apreciadores, por €73,50 na Garrafeira Nacional, agradará certamente o abafado criado em 1960 por Martins da Costa, filho de um dos fundadores das Caves de São João, na Bairrada.

Quanto aos vinhos Moscatel, o Alambre, da José Maria da Fonseca, é aposta segura, recomendando-se o de estágio de 20 anos, multipremiado, a €29,90, ou o especialíssimo da casta Moscatel Roxo, rara, exclusiva da Península de Setúbal, com estágio de 20 anos, a €98. Para quem prefere o Moscatel do Douro (da casta Moscatel Galego), é de eleger o da Adega de Favaios, envelhecido por 10 anos, a custar €17,75.

Quanto à Jeropiga, não há grande volta a dar: a Albergaria, produzida em Sangalhos, na Bairrada, é a mais agradável: mal se sente a aguardente. E o preço é imbatível: €3,90.

Os vinhos de colheita tardia também são uma boa escolha. João Portugal Ramos tem um novo (e excelente), com dois anos de estágio, da marca Marquês de Borba, projeto elaborado a meias com o filho, a €22. A Herdade dos Grous também tem um interessante, a €21,50, a Adega de Favaios tem um fantástico, que se chama Obliti, a €18, e o clássico Grandjó, possivelmente o mais antigo late harvest português, continua a não desiludir e também custa €18.

No vinho de Carcavelos, não há como fugir ao Villa Oeiras. Como o de 15 anos é quase impossível de encontrar, o de sete é uma boa escolha, a €18.

Quanto a vinhos do Porto, a escolha é vastíssima, mas aqui ficam duas dicas: o recém-lançado Quinta Dona Matilde da colheita de 2013 custa €34 e é uma companhia impecável, tal como o Tawny 10 anos da Graham’s, a €21,50. Ambos são também bons investimentos para quem os quiser guardar para São Martinhos futuros.

Se lhe apetece sair de casa, o restaurante lisboeta Estórias na Casa da Comida, com reservas pelo 213 860 889, comemora o Dia de S. Martinho com um menu especial dedicado à castanha, a partir desta quarta-feira, 11 de novembro e até ao final da semana. O menu inclui Amuse-bouche (pequenos couratos crocantes e maionese fumada), entrada (caldo verde tradicional e espuma de agua pé), prato de peixe (lascas de bacalhau assadas com magusto do ribatejo), prato de carne (presa de porco preto, batata doce assada e molho de romã), pré-sobremesa (pera bêbeda, merengue e pistacho), sobremesa (marquise de castanhas e chocolate da Casa da Comida).



Em Vila Nova de Gaia, também o novo hotel Boeira Garden tem um menu especial de São Martinho, para degustar a partir do dia 11, de segunda a sexta, das 12h às 15h, no seu restaurante Raízes (situado no lobby) por €16. Tendo por base produtos sazonais, o chef Duarte Batista propõe um reconfortante creme de abóbora com castanhas, seguindo-se um lombo de porco com molho de jeropiga, acompanhado de um salteado de castanhas, cogumelos e broa como prato principal. No remate, há sobremesa do chef pasteleiro Ricardo: uma mousse de chocolate branco e castanhas. Por mais €2, é possível acompanhar este menu com um copo de vinho Quinta da Boeira.

Já em Reguengos de Monsaraz, a Adega José de Sousa, tem um programa especial até 22 de novembro, às 11h ou às 15h, que inclui visita (à adega nova, à tradicional dos potes e aos lagares), prova de vinho novo vinificado nas talhas, degustação de produtos regionais (queijo de ovelha, enchidos, pão alentejano e azeite) e prova de dois vinhos ali produzidos (Monte da Ribeira Branco e Puro Talha Tinto). E ainda leva para casa um "Kit São Martinho", com uma garrafa de vinho e um saco de castanhas cruas. O preço é €22,50 e há pack para família (2 adultos + 2 crianças), a €54, que inclui prova de dois sumos e caixa de lápis e desenhos para colorir para os miúdos. Reservas pelo 266 502 729 ou pelo 918 269 569.

Também no Alentejo, o hotel vínico Torre de Palma propõe, até 15 de novembro, um programa com welcome drink ao pôr do sol, duas noites (a €215 cada) em júnior suite com lareira e pequeno-almoço, um magusto à volta da fogueira, com castanhas assadas e jeropiga, e ainda uma refeição temática (com pairing de vinhos) elaborado pelo chef Filipe Ramalho com ingredientes da estação: tarte de farinheira de castanha, seguida de borrego assado com abóbora e castanha e cheesecake de abóbora, gelado de canela, geleia de abóbora ou crumble de bolacha Maria e castanhas. Como complemento, há outras experiências de enoturismo, como "fazer o seu próprio vinho", a €55 por pessoa, ou a esfoliação de vinoterapia, a €80.