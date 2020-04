As novidades de António Maçanita

Não engarrafa tudo o que inventa. "Muitas experiências não passam disso mesmo. Só ponho um vinho no mercado se o resultado for interessante, mas não resisto a ir testando sempre, a ver no que dá, e às vezes corre mal", explica António Maçanita, enólogo conhecido pelo portfólio original, não só no sabor e aroma, mas também nas castas, regiões trabalhadas e até nos nomes que dá aos seus vinhos de assinatura.A atestar essa originalidade, a que muitos chamam irreverência, aí está A Laranja Mecânica, novidade alentejana que recupera um título de Stanley Kubrick, mas é bem menos perigoso que o protagonista do filme, com os seus 12o de teor alcoólico, guloso com toques de colheita tardia, um branco que é cor de laranja por macerar depois de prensado na presença das películas, fermentado sem sulfuroso e nunca filtrado, tão espontâneo como um vinho natural. Parece uma modernice, mas não é: afinal, o seu método de vinificação replica a ancestral curtimenta."Pois é, no fundo sou um revivalista", admite, acrescentando: "Na verdade o que fiz foi uma espécie de cozinha de restos, aproveitar a parte do sumo que durante 10 anos mandei para a destilaria." Quanto à ideia de ser irreverente, acredita que "tem mais a ver com um olhar independente, numa lógica de aceitar as coisas, nomeadamente castas e regiões, como são, sem pré-julgamentos e sem fazer o que os outros querem e esperam".Por isso foi o grande revitalizador dos vinhos açorianos, ao ponto de o preço das uvas do arquipélago se equipararem ao das da famosa região francesa de Champagne. É de lá que vem o seu novo Branco Vulcânico, colheita de 2018, enquanto continua à venda o fruto de "um processo de ensaísmo que correu bem", o primeiro vinho espumoso certificado dos Açores, Da Pedra se Fez Espumante, maioritariamente da colheita de 2014.Apesar do preço próximo dos €50, por ser exótico, tem surgido bastante, entre outros mais acessíveis, nas escolhas dos clientes da sua nova loja online , onde é possível comprar os seus vinhos e ao mesmo tempo ajudar a Cruz Vermelha, para a qual atualmente reverte metade dos lucros, para apoiar a batalha contra a Covid-19.O projeto será para continuar, uma vez que "muitos se queixavam de nunca os conseguir comprar". Afinal, sendo produtos de assinatura, lançados em pequenas quantidades, e em grande parte exportados, esgotavam sempre muito depressa nas garrafeiras e até nos restaurantes (todos de topo) que os comercializam – casos do Belcanto, Vila Joya ou Casa de Chá da Boa Nova.A gama Chão dos Eremitas, três monovarietais de castas quase desconhecidas (Trincadeira-das-Pratas, Alicante Branco e Tinta Carvalha), de uma vinha com cinco décadas, possivelmente a mais antiga do Alentejo, pelo menos com aquela dimensão de 20 hectares, é outra das novidades que lá se encontra. É mais um reflexo da tal independência, que passa muito por recuperar castas tradicionais, autóctones, mas mal-amadas, ora por serem pouco produtivas, ora por resultarem em perfis que contrariam "a memória coletiva do que é um vinho daqui ou dali".Por isso faz questão de ter no seu portfólio diferentes Reservas de Touriga Nacional, "desconstruindo" a casta para demonstrar como o terroir a afeta: do Cima Corgo, do Douro Superior e o recém-lançado Letra A, a corresponder à melhor parcela de uma vinha histórica - tal como histórica é a alentejana de onde vem o também novo Fita Preta Branco Ancestral, uma "bomba de fruta com frescura impressionante" que afirma ser "um dos melhores brancos" que já fez.