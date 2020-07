40 grandes vinhos nacionais para beber este verão

Poucos países se podem gabar de ter bom vinho em todas as suas regiões. É o caso do nosso. Embora algumas estejam mais exploradas e divulgadas que outras, todas têm o seu terroir próprio, castas autóctones e microclimas que potenciam aromas diferenciados e perfis diversos – do Minho ao Algarve, de Trás-os-Montes ao Alentejo, do Douro a Setúbal, da Bairrada a Lisboa, do Tejo à Beira, do Dão às ilhas –, há muito por descobrir, em novas colheitas, mas não só. Damos-lhe uma ajuda na descoberta, privilegiando, porque o verão está à porta, os brancos e rosés que oferecem a frescura que os pratos leves da época pedem.Começamos pela região dos vinhos verdes, que praticamente coincide com o Minho, onde a casta Alvarinho da sub-região de Monção e Melgaço é rainha.Se procura uma experiência empolgante, prove o Alvarinho de Parcela Única do enólogo Anselmo Mendes, um vinho robusto, com estágio em barrica e em garrafa, superlativo. Igualmente elegante, mineral e com notas de alperce e um toque de laranja, fresquíssimo, é o Regueiro Barricas, da Quinta do Regueiro, projeto vitorioso à custa de excelente matéria-prima, trabalho árduo e instinto. O clássico Soalheiro também nunca dececiona e o Alvarinho QM, de colheita selecionada e multipremiado já este ano, é surpreendente, tal como o Alvarinho Valados de Melgaço da aclamada Quinta de Golães.Mas há mais bom vinho verde ao aproximarmo-nos dos rios Ave, Lima, Tâmega ou Douro, em subregiões de diferentes climas e solos, onde prevalecem outras castas, do Arinto ao Avesso, de que destacamos dois monovarietais incríveis: o muito expressivo Monólogo da parcela 67 da Quinta de Santa Teresa, em Baião, e o Avesso da Quinta da Covela, sua vizinha, num lugar de transição onde o granito dos vinhos verdes dá lugar ao xisto do Douro, um diamante bem polido pelos sócios Marcelo Lima e Tony Smith que é já um clássico da estação. Na colheita de 2019, recém-lançada, mantém o aroma floral, a mineralidade que lhe dá longa vida e um toque de maçã-verde.Chegando ao Douro, são de provar as colheitas de 2019 do Dona Matilde, de aroma jovem e intenso, perfeitamente equilibrado, e da Quinta de La Rosa, além do recém-lançado Black Edition da Quinta do Pôpa, blend de vinhas velhas, complexo como é raro em brancos, vivaço, mas de longevidade garantida para quem o guardar. Sem sair do Douro, a nova edição do Pomares da Quinta Nova da Senhora do Carmo revela-se como sempre vibrante, com notas de flores campestres, maçã e pêssego, e está em conta, para a qualidade. É ligeiramente superior ao sempre confiável Altano, da Symington, um blend de frescura crocante.Entre os vinhos da Beira Interior, descubra a frescura da casta Síria, amiga das terras altas, originária de Pinhel (e que no Alentejo se chama Roupeiro, sem atingir a mesma acidez) no monocasta da Quinta dos Currais. Mais consensuais serão, no entanto, o blend criado por Rui Reguinga para a Adega 23, com Verdelho, Viognier, Arinto e Síria num bouquet expressivo de fruta, e o branco de altitude de Rui Roboredo Madeira, o Beyra Reserva Quartz, de Síria e Fonte Cal, multipremiado pela sua mineralidade.Do Tejo, atenção ao novo Conde Vimioso Sommelier Edition. A Falua já tinha lançado o tinto afinado por sommeliers para melhor harmonizarem com a gastronomia nacional e este ano pegou na colheita de 2019 e lançou este branco exuberante de aromas juntando Arinto, Fernão Pires e Verdelho segundo indicações da enóloga Antonina Barbosa, ajudada por sommeliers de restaurantes como o Vistas ou o Alma.No Dão, a casta-rainha é o Encruzado. Noutros tempos apenas usado em lotes, tem ganho relevância graças às suas características: untuosidade e frescura, a par de uma estrutura e longevidade que dantes não era valorizada, por se dizer que os brancos eram para beber jovens – um erro, como prova o monocasta de 2018 da série O Enólogo da Casa da Passarella, assinado por Paulo Nunes. Na vizinha Quinta dos Carvalhais, foi Beatriz Cabral de Almeida que pegou na casta e criou um vinho (já disponível na colheita de 2019) muito aromático, a lembrar fruta de verão.Na Península de Setúbal, é inevitável destacar, da Coleção Privada do enólogo da José Maria da Fonseca, Domingos Soares Franco, o DSF Verdelho.E eis que chegamos ao Alentejo e ao perfeito Private Selection Esporão branco de 2018 da enóloga Sandra Alves, a não perder, mas bem diferente do Arinto Esquecido da Herdade de São Miguel, monovarietal de uma casta ligada aos vinhos verdes, em resultado surpreendente. Vale ainda a pena o recém-lançado Branco Reserva 2018 da Herdade da Aldeia de Cima, projeto recente de Luísa Amorim na Vidigueira, de Arinto, Alvarinho e Antão Vaz.No Algarve, atenção ao projeto da Aveleda (sim, a dos vinhos verdes), que lançou a marca Villa Alvor a partir das vinhas da histórica Quinta do Morgado da Torre fundindo aromas tropicais e a brisa marítima. Experimente ainda, dos Açores, o magnífico Branco Vulcânico de António Maçanita, e, da Madeira, o blanc de noirs Ilha, de Tinta Negra, casta desconhecida, criado por Diana Silva.Longe vão os tempos em que o estilo refrigerante do Mateus monopolizava o mercado dos rosés. Hoje, as melhores casas apostam neste segmento, produzindo néctares que não seguem a mesma fórmula, antes preservam os aromas próprios de castas e regiões, sem abdicar da frescura que faz deles os companheiros ideais do verão gastronómico.Do Douro, este verão continuam muito recomendáveis os rosés já clássicos Assobio, blend da Quinta dos Murças (explorada pelo Esporão), rico em frutos vermelhos, e Crasto, vinho sedutor de taninos ligeiros, feito de Touriga Nacional e um pouco de Tinta Roriz da quinta homónima. Equilibrados e frescos, valores seguros que vão bem com tudo, são superados em caráter pelos rosés da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo e da Quinta da Manoella, projetos que acarinham como poucos o terroir duriense e que na colheita de 2019 conquistam ainda antes de chegarem à boca: só a palidez deles já encanta. Depois vem a estrutura e a textura mineral, em ambos maravilhosas.De Trás-os-Montes, não há como escapar ao rosé da Quinta de Arcossó, leve mas tanínico, bela expressão da casta Bastardo, clone da francesa Trousseau.Já na Bairrada, onde manda a Baga, sobretudo nos espumantes, também há rosés tranquilos interessantes, como o Colinas, da Quinta Colinas de São Lourenço, equilibrando bem acidez, volume e fruta, e o Neves, feito com Merlot, casta internacional especialmente aromática, com fama de difícil apesar de ser a base do monumental Petrus de Bordéus, aqui numa expressão contida, com um toque ligeiramente herbáceo, bem fresco.Na região do Tejo, são boas apostas os recém-lançados rosés de 2019 Cabeça de Toiro Reserva, do enólogo Nuno Faria, uma explosão de fruta com Touriga Nacional, Castelão e Syrah, e o mais contido Encostas do Bairro, feito por Pedro Gil com Tinta Roriz e Castelão, a provar a vitalidade da Adega Cooperativa do Cartaxo, recentemente modernizada, com excelentes resultados (e prémios), mas mantendo os preços simpaticamente baixos.Já na região de Lisboa, destaca-se o rosé da Quinta do Gradil, feito de Touriga Nacional e Syrah desengaçadas à chegada à adega, para lhe garantir o encantador tom rosa pálido, um vinho guloso e vibrante. Também de Lisboa, mas muito mais próximo do Atlântico, portanto com uma salinidade particular, o da Quinta da Boa Esperança é outra aposta certeira, combinando charme e delicadeza num vinho de tom salmão pouco intenso, que escorre como água… mas sobe bem à cabeça.Descendo ao Alentejo, recomenda-se vivamente o rosé do Monte da Raposinha, que espelha as condições privilegiadas da sua localização, em Montargil, perto da barragem, em microclima mais fresco e húmido que a maior parte da região. De Touriga Nacional e Aragonez, é um vinho seco, de acidez vivaça, com delicado aroma a frutos vermelhos, perfeito para acompanhar petiscos.Bem diferente é o Vicentino, que vem da costa alentejana e traz a brisa marítima ao seu aroma frutado, de notas minerais e florais, num resultado impecável. O mais genuíno dos rosés alentejanos é, no entanto, o da Herdade do Rocim, denotando o terroir de noites frescas da Vidigueira no seu vibrante perfil aromático, com aromas de morango trazido de uma Touriga Nacional perfeitamente selecionada.Finalmente, do Algarve é de provar o João Clara Rosé, de um tom salmão-pálido bem bonito, ideal para peixes e mariscos, bem fresco e um pouco salino, que junta à Touriga Nacional, costumeira neste perfil de vinhos, uma casta autóctone pouco conhecida (embora se use há séculos nos vinhos da Madeira) que ainda há de dar muito que falar: a subtil Negra Mole, única no mundo, resultando da fusão das francesas Grenache e Pinot Noir.