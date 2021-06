Vamos comer fora? As melhores esplanadas para matar saudades

De carro ou a pé, quem tiver andado por Lisboa ou pelo Porto nos últimos dois fins de semana terá sentido: Portugal estava com fome de rua. Do pequeno snack bar ao quiosque ou ao restaurante de fine dining, todos quantos puderam pôr cadeiras e mesas na rua fizeram-no e os portugueses responderam ao convite.



E se todos tínhamos saudades de nos sentarmos numa esplanada para beber um café, uma água, uma cerveja ou um copo de vinho, a verdade é que combinar um almoço ou um jantar na rua parecia estar na lista de prioridades do desconfinamento coletivo.



Na era pré-pandemia havia já muitos restaurantes com mesas à porta - mas a pandemia parece ter despertado o monstro. Agora, como escolher? É impossível escolher. O que é possível é destacar aquelas que são apostas seguras, que nunca lhe falharão e que ainda o podem surpreender com novas cartas.