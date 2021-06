Daughters of Madness: três filhas, quatro vinhos

Para Joana e Luke, o sonho de fazer vinhos naturais é também o sonho de criar as filhas no meio do terreno agrícola. Os primeiros vinhos naturais do casal são-lhes dedicados.

As bonecas tomam banho no mosto e os brinquedos favoritos destas três miúdas de 10, 5 e 4 anos são as prensas do vinho e as outras maquinarias da vinificação. São três filhas da loucura de Luke e Joana Schomer, que se mudaram para Portugal para criar as filhas no meio da vinha. Os primeiros vinhos naturais da Daughters of Madness já estão nas garrafeiras.



A ideia de fazer vinhos naturais em 2016, quando encontraram uma quinta no Cadaval, era para Joana a maior loucura de todo o sonho. "Em Portugal a cultura do vinho é muito vincada, as vinhas passam de geração em geração. Nós não tínhamos isso", conta a portuguesa "com sangue de emigrante" que conheceu o marido nos Estados Unidos.



Nessa altura, Luke já tinha percorrido cinco estados americanos sempre a trabalhar em adegas de vinhos naturais. Lá, a cultura do vinho não intervencionado é forte, enquanto em Portugal se mantém um gozo para um nicho apaixonado por estas bebidas que, sem adições de químicos na adega, "deixam a vinha falar".



DoM