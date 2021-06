Terra Chama: Foi o Dão que chamou Pedro

O novo produtor da sub-região de Silgueiros aprendeu os valores que lhe norteiam a vida com os avôs, naquelas terras férteis. Agora aplica-os em vinhas e vinho, a pensar no legado que deixará aos filhos.

Terra Chama, o vinho com que o novo produtor do Dão, Pedro Frutuoso, se estreou no mercado, no fim de 2020, exprime o seu regresso às raízes, ao lugar em que nasceu e cresceu. Embora mantenha parte da sua vida em Lisboa, para onde foi aos 20 anos estudar Gestão, viajando depois pelo mundo, a trabalhar na área financeira, é nos arredores de Mangualde, a terra dos avós, "terroir especial na sub-região de Silgueiros" e onde adquiriu em 2016 os seus 4,5 hectares de vinha, que tem a sua maior ligação afetiva.