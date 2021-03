Os melhores descontos em hotéis para desconfinar nas férias

Os próximos meses vão ser de desforra e, de norte a sul e nas ilhas, há dezenas de hotéis, resorts e pequenos refúgios com promoções e bons preços. Saiba o que fazer no Alentejo, no Douro e no Algarve e marque já as suas férias para fazer melhores negócios

São dezenas de descontos em hotéis e resorts que a SÁBADO seleccionou para o ajudar a planear o descanso nos próximos meses. Conheça as novidades, os percursos e as atividades para desfrutar da natureza.



Começámos na Zambujeira do Mar, passámos por Milfontes, corremos na praia dos Aivados e fomos espreitar o futuro junto à ilha do Pessegueiro. Não há como a Costa Vicentina para nos revelar pequenos tesouros escondidos. Até porque sem a concorrência das grandes unidades hoteleiras, a costa alentejana aposta cada vez mais numa oferta turística personalizada, familiar, diferenciadora e a apontar para a natureza e para os patrimónios locais. Há quem lhe chame "turismo com gente dentro". O verão de 2021 vai ser de descobertas e redescobertas nesta região.



Passámos depois pelo Algarve selvagem, o que prova que há mais Algarve para lá do "tal Algarve desalmado que está a saque pelos fundos financeiros sem rosto", como explica à SÁBADO Joaquim Lourenço, proprietário do Salema Eco Camp, em Vila do Bispo, com 12 hectares de floresta autóctone para serem explorados pelos hóspedes (a partir de €50, com 10% desconto até maio).