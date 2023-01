Estes são os 20 mercados europeus mais populares no Instagram

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Estão encontrados os mercados gastronómicos europeus com mais menções totais na rede social Instagram. A lista de 20 locais é diversa e apresenta-se como uma boa ferramenta para escolher a sua próxima escapadinha. A compilação dos dados de 99 mercados em toda a Europa é da responsabilidade da Musement, plataforma digital que permite fazer a reserva de mais de 55 mil experiências de viagem em 140 países. Faz parte do TUI Group, um dos mais importantes grupos de turismo mundial.



O primeiro lugar da tabela é um líder incontestado, com mais de meio milhão de publicações (520.681 para ser mais preciso). Trata-se do vitoriano Borough Market, em Londres, Inglaterra. Fica na zona de Southwark, a curta distância da Torre de Londres, é coberto e tem cerca de 130 pontos de venda e de degustação.



Na segunda posição deste ranking de popularidade digital está o La Boquería, em Barcelona, Espanha, com mais de 173 mil menções. É conhecido pela estrutura em ferro, tem mais de 2.500 metros quadrados de área e alberga 300 pontos de venda. Fica na Rambla de Barcelona.

Quanto à medalha de bronze, coube a um mercado nos Países Baixos, o Markthal, em Roterdão, com pouco mais de 116 mil publicações. Tem 100 bancas, produtos frescos e referências de todo o mundo, sem esquecer os queijos neerlandeses.

Seguem-se na lista o Viktualienmarkt (Munique, Alemanha), o Naschmarkt (Viena, Áustria), o Torvehallerne (Copenhaga, Dinamarca) e o Mercado de San Miguel, em Madrid, Espanha. O top-10 fica completo com dois outros mercados londrinos (Leadenhall e Old Spitalfields) e um na Finlândia, em Helsínquia - o Kaupattori, com quase 45 mil referências.



O único mercado português na lista surge na 13ª posição. Falamos do Mercado da Ribeira, em Lisboa, que recebeu 35.418 referências no Instagram, imediatamente atrás de dois outros espaços londrinos que merecem destaque: os mercados de Brixton e de Portobello.

A completar a lista dos 20 mercados mais "instagramáveis" estão Porta Palazzo (Turim, Itália), Albert Cuyp Market (Amesterdão, Países Baixos), St George’s (Belfast, Irlanda do Norte), Maltby Street (Londres), Markthalle Neun (Berlim, Alemanha), Sant Antoni (em Barcelona) e o Mercado Central de Florença (Itália).

