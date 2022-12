Os chefs do Natal futuro

As mais lidas GPS

A consoada da SÁBADO está de volta: falámos com nove destacados chefs de norte a sul do País sobre o seu percurso, técnica e influências, e pedimos-lhes um prato especial para um jantar de Natal moderno.

A tradição já vai longa: desde 2015 que, todos os Natais (à exceção do ano de pandemia), o GPS seleciona as mais brilhantes mentes gastronómicas em ascensão para uma mostra de talento e criatividade conjunta. Mais novos ou mais velhos, portugueses ou estrangeiros, a comandar casas estabelecidas ou em projetos itinerantes, estes nove nomes estão a dar cartas de norte a sul do País – confiamos-lhes o futuro da cozinha praticada em Portugal, e temos a impressão de que não é a última vez que vai ouvir falar deles.