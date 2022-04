Sierra de las Nieves, mais um destino da SÁBADO Viajante

Neste fim de semana, o seu programa de viagens na CMTV vai estar no sul de Espanha. Montanha, história e gastronomia para descobrir no sábado de manhã.

No próximo episódio da SÁBADO Viajante na CMTV, vamos estar na Sierra de las Nieves, sul de Espanha, a curta distância de Málaga. Começamos a subir a montanha até Istán, onde vamos ser recebidos pelo chef José Miguel Marín, do restaurante Raíces. Depois de uma receita que combina campo com os produtos do mar, partimos à procura das aldeias de montanha e da sua história.





Em Monda, vamos conhecer o historiador Diego Sanchez Guerra, que nos vai falar da herança muçulmana e do El Andaluz, tão presente na arquitetura e nos costumes. Visitaremos ainda Tolox antes de entrar na Reserva da Biosfera que é esta serra. O biólogo Tomás Rueda será o nosso cicerone num elucidativo passeio pela natureza. E para terminar, uma boa dica de alojamento e uma conversa com o simpático anfitrião no Cerro del Higar, Guillermo González.Na, sabemos para onde vamos. Venha daí connosco todos os fins de semana na CMTV, a qualquer hora em sabado.pt/viajante e, de três em três meses, nas bancas com mais uma edição da sua revista em papel. Neste mês, República Dominicana, Anadia, Açores e Austrália em destaque.