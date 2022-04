Já conhece Axarquia e a serra de Málaga?

Ricardo Santos Ontem

É por lá que vamos andar neste fim de semana com a SÁBADO Viajante. O sul de Espanha menos óbvio, com aldeias de montanha, histórias de bandidos e muita e boa gastronomia. Tudo para descobrir no sábado de manhã na CMTV.