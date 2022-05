É já neste fim de semana que estreia o episódio da SÁBADO Viajante no Vale de Genal e na região de Ronda. Aldeias de montanha, paisagem protegida e muita e boa gastronomia.

SÁBADO Viajante na CMTV: O melhor do sul de Espanha

Do Vale de Genal à cidade de Ronda, é essa a proposta da equipa da SÁBADO Viajante para este fim de semana. É mais um episódio do programa de televisão da sua revista de viagens na CMTV (sábado às 10h20), desta vez na província de Málaga, na Andaluzia, em Espanha.

A carregar o vídeo ... Vale de Genal e região de Ronda na SÁBADO Viajante

Vamos começar pelo vale do rio Genal, com uma incusão num bosque encantado de pinsapos, o abeto espanhol, árvore oficial da Andaluzia. É lá que vamos conhecer um casal que aposta na sustentabilidade como forma de receber quem chega.





Depois, visitamos Alpandeire para conhecer a vida do beato Frei Leopoldo, antes de visitar outra das aldeias de montanha desta região, Benalauría. Entre histórias de mouros e cristãos, ainda vamos provar um belo vinho numa das mais pequenas adegas do mundo, com 28 metros quadrados.

Terminamos na cidade de Ronda, onde terá nascido a tourada e que é um ponto de encontro de gente que gosta de petiscos, cerveja e animação.

Na SÁBADO Viajante, sabemos para onde vamos. Venha daí connosco, todos os fins de semana na CMTV, a qualquer hora em sabado.pt/viajante e de três em três meses nas bancas.