Este fim de semana, chegamos às Maldivas

Praia, sol e luxo. É isso que lhe propomos neste fim de semana na CMTV. A SÁBADO Viajante foi às Maldivas com a Turkish Airlines para conhecer o Fushifaru Maldives, uma ilha-resort que supera todas as expectativas. Tivemos direito a todas as mordomias, a bordo e nas villas, surpreendemo-nos com os projetos ambientais, a cor do mar, a temperatura ambiente e a gastronomia do mundo.

Neste sábado, a partir das 10h20, vamos mostrar-lhe tudo o que andámos a fazer por lá. A viagem em Classe Executiva, a ligação em hidroavião até ao atol Lhaviyani e a comissão de boas-vindas são as primeiras impressões, mas há muito mais para descobrir.





A carregar o vídeo ... Teaser Maldivas

Fomos à procura de golfinhos, nadámos com raias-manta, fizemos coktails e vimos cinema na praia. Ficámos a saber mais sobre a importância do côco para este arquipélago, descobrimos os pontos de contacto históricos com Portugal e, acima de tudo, viemos de lá a perceber melhor o fascínio deste destino de lua-de-mel que é muito mais do que isso.



Um destino de sonho para descobrir neste sábado na televisão e a qualquer momento na sua revista de viagens ou em www.sabado.pt/viajante.