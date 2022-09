US Open: Carlos Alcaraz realiza "sonho de criança" ao tornar-se número mundial

O tenista de Múrcia venceu na final o norueguês Casper Ruud em quatro 'sets', com os parciais de 6-4, 2-6, 7-6 (7-1) e 6-3, em três horas e 20 minutos, e tornou-se no mais jovem número um de sempre e no mais novo campeão do Grand Slam, desde o compatriota Rafael Nadal, em Roland Garros em 2005.

O novo campeão do Open dos Estados Unidos, o espanhol Carlos Alcaraz, confessou na madrugada desta segunda-feira, já com o troféu nas mãos, ter realizado um "sonho de criança", ao alcançar a liderança do 'ranking' mundial.







REUTERS/Mike Segar

"Ser número um do mundo é algo que sonho desde criança. Ser campeão do Grand Slam foi algo para o qual trabalhei muito duro. É difícil falar agora, são muitas as emoções", acrescentou, no Arhur Ashe Stadium, em Nova Iorque.O tenista de Múrcia venceu na final o norueguês Casper Ruud em quatro 'sets', com os parciais de 6-4, 2-6, 7-6 (7-1) e 6-3, em três horas e 20 minutos, e tornou-se no mais jovem número um de sempre e no mais novo campeão do Grand Slam, desde o compatriota Rafael Nadal, em Roland Garros em 2005."Isto foi algo que sempre tentei alcançar. Todo o árduo trabalho que fiz com a minha equipa e família. Só tenho 19 anos, todas as decisões difíceis foram tomadas juntamente com a minha equipa e família. Isto é realmente especial para mim", afirmou.Carlos Alcaraz venceu três encontros consecutivos em cinco 'sets' até chegar à final do quarto 'major' da época em Flushing Meadows, passando 23 horas e 40 minutos em 'court' até bater Ruud, que vai subir ao segundo lugar do 'ranking' ATP, e tornar-se no mais jovem vencedor do Open dos Estados Unidos desde o norte-americano Pete Sampras, em 1990."Não há tempo para ficar cansado nas últimas rondas do Grand Slam e em todos os outros torneios. Tens de estar pronto e dar tudo o que tens dentro de ti. É algo que trabalhei arduamente", explicou Alcaraz, sucessor do russo Daniil Medvedev em Nova Iorque.