Alcaraz vence Djokovic em Wimbledon

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial, conquistou esta domingo Wimbledon pela primeira vez, depois de vencer na final o sérvio Novak Djokovic, número dois da hierarquia, numa partida decidida em cinco sets.







Susan Mullane - USA TODAY Sports / Reuters

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Alcaraz, de 20 anos, bateu o sérvio, que já venceu por sete vezes na relva londrina, entre as quais as quatro últimas edições, pelos parciais de 1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6 e 6-4, num encontro que teve a duração de quatro horas e 46 minutos.O tenista espanhol, que vai continuar na liderança do ranking ATP, conseguiu o segundo triunfo num Grand Slam na carreira, depois vencer o Open dos Estados Unidos em 2022, enquanto Djokovic continua como recordista com 23 ‘majors’.