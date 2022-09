Escritor Javier Marías morre aos 70 anos

O escritor Javier Marías morreu este domingo, aos 70 anos, num hospital em Madrid, após o agravamento da doença pulmonar de que sofria.







Redes Sociais / Twitter

Autor de quinze romances, entre os quais os premiados O homem sentimental, Todas as almas ou Coração tão branco, é um dos mais celebrados escritores de língua espanhola.Marías escreveu ainda romances como Amanhã na batalha pensa em mim e Berta Isla, que foi premiado em Portugal, estando a sua obra largamente traduzida para português, onde era atualmente publicado pela Alfaguara Portugal (chancela da Penguin Random House).Filho do filósofo Julián Marías, o autor madrileno publicou o seu primeiro romance Os domínios do lobo em 1971. O seu último livro, Tomás Nevison, foi publicado em março.Em dezembro de 2021, o escritor espanhol foi eleito membro internacional da Royal Society of Literature, instituição de solidariedade do Reino Unido, que se dedica à promoção da literatura.Em 15 de agosto, a editora Alfaguara tinha confirmado à agência espanhola EFE que o escritor sofria de uma doença pulmonar, da qual se encontrava a recuperar.